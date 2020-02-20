Прокуратура подтвердила гибель двух человек при стрельбе в Германии

Ранее таблоид BILD сообщил, что восемь человек, по неподтвержденным данным, погибли при стрельбе в городе Ханау в федеральной земле Гессен. Еще пять человек тяжело ранены.

В информационной телепрограмме Hessenschau сообщили, что стрельбу открыли неизвестные в двух кальянных города. Сначала нападавшие застрелили трех человек в кальянной в центре города, а затем приехали в кальянную в районе Кессельштадт и убили там еще пятерых человек.