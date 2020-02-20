Экс-конгрессмен в США отрицает, что обсуждал с Ассанжем помилование

"Я никогда не говорил с президентом Трампом о Джулиане Ассанже. Также Трамп или кто-либо, с ним связанный, не просил меня встречаться с Джулианом Ассанжем", - говорится в письменном заявлении Рорабакера, размещенном на его сайте.

По словам Рорабакера, он сам пытался выяснить подробности у Ассанжа, потому что считал, что это важно для США.

"Тем не менее когда я говорил с Джулианом Ассанжем, я сказал ему, что если он сможет предоставить мне информацию и свидетельства того, кто ему дал электронные письма DNC, тогда я призову президента Трампа его помиловать. Я никогда не предлагал сделку от имени президента и не говорил, что представлял президента", - сказал Рорабакер.

Он сказал также, что разговаривал после встречи с Ассанжем с Джоном Келли, тогдашним шефом аппарата Белого дома. По словам Рорабакера, он сказал Келли, что Ассанж может предоставить информацию в обмен на помилование. Но Келли или кто-либо еще не перезванивал ему на этот счет, уточнил бывший конгрессмен.

"Хотя я не добился успеха в передаче этой информации президенту, я по-прежнему призываю его помиловать Джулиана Ассанжа", - заключил Рорабакер.

В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба соперника Трампа по президентским выборам Хиллари Клинтон Джона Подесты. Затем власти США заявили о причастности правительства России к хакерским атакам, Россия это опровергает. В 2018 году демократы подали в суд на правительство РФ, главное управление российского Генштаба (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и выборный штаб Трампа. Суд иск отклонил.

Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду завершил технические слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Слушания по существу начнутся в понедельник, 24 февраля. Ассанж участвовал в заседании по видеосвязи из британской тюрьмы Белмарш, где он содержится. В ходе заседания подсудимый, который произнес свое полное имя в начале слушания, внимательно изучал материалы по делу.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.

Власти США сообщили в конце мая 2019 года, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.