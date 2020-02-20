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Экс-конгрессмен в США отрицает, что обсуждал с Ассанжем помилование
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РИА Новости

Экс-конгрессмен в США отрицает, что обсуждал с Ассанжем помилование

02:17 20.02.2020
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CC BY 2.0 / Gage Skidmore / Dana RohrabacherКандидат на пост госсекретаря США Дана Рорабакер
Кандидат на пост госсекретаря США Дана Рорабакер
CC BY 2.0 / Gage Skidmore / Dana Rohrabacher
Кандидат на пост госсекретаря США Дана Рорабакер . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Экс-конгрессмен США Дана Рорабакер вслед за Белым домом опроверг публикацию газеты Guardian о том, что он предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование от имени Дональда Трампа в обмен на его заявление о непричастности России ко взлому серверов Национального комитета Демократической партии США (DNC) в 2016 году.
"Я никогда не говорил с президентом Трампом о Джулиане Ассанже. Также Трамп или кто-либо, с ним связанный, не просил меня встречаться с Джулианом Ассанжем", - говорится в письменном заявлении Рорабакера, размещенном на его сайте.
По словам Рорабакера, он сам пытался выяснить подробности у Ассанжа, потому что считал, что это важно для США.
"Тем не менее когда я говорил с Джулианом Ассанжем, я сказал ему, что если он сможет предоставить мне информацию и свидетельства того, кто ему дал электронные письма DNC, тогда я призову президента Трампа его помиловать. Я никогда не предлагал сделку от имени президента и не говорил, что представлял президента", - сказал Рорабакер.
Он сказал также, что разговаривал после встречи с Ассанжем с Джоном Келли, тогдашним шефом аппарата Белого дома. По словам Рорабакера, он сказал Келли, что Ассанж может предоставить информацию в обмен на помилование. Но Келли или кто-либо еще не перезванивал ему на этот счет, уточнил бывший конгрессмен.
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"Хотя я не добился успеха в передаче этой информации президенту, я по-прежнему призываю его помиловать Джулиана Ассанжа", - заключил Рорабакер.
В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба соперника Трампа по президентским выборам Хиллари Клинтон Джона Подесты. Затем власти США заявили о причастности правительства России к хакерским атакам, Россия это опровергает. В 2018 году демократы подали в суд на правительство РФ, главное управление российского Генштаба (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и выборный штаб Трампа. Суд иск отклонил.
Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду завершил технические слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Слушания по существу начнутся в понедельник, 24 февраля. Ассанж участвовал в заседании по видеосвязи из британской тюрьмы Белмарш, где он содержится. В ходе заседания подсудимый, который произнес свое полное имя в начале слушания, внимательно изучал материалы по делу.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.
Власти США сообщили в конце мая 2019 года, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Минюст США по итогам двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера весной 2019 года пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп и его штаб не состояли в сговоре с Россией во время выборов 2016 года и что Трамп не препятствовал правосудию. При этом Мюллер утверждал, что Россия вмешивалась в эти выборы. Москва все обвинения отрицает.
Плакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
18 февраля, 14:34
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Дана РорабакерРоссияДжулиан АссанжСШАВ мире
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