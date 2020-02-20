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СМИ: Трамп назначит Гренелла директором национальной разведки
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РИА Новости

СМИ: Трамп назначит Гренелла директором национальной разведки

02:04 20.02.2020
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© AP Photo / Michael Sohn, fileРичард Гренелл
Ричард Гренелл
© AP Photo / Michael Sohn, file
Ричард Гренелл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен назначить Ричарда Гренелла и. о. директора национальной разведки, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.
Этот пост остается вакантным с августа 2019 года, когда в отставку ушел Дэн Коутс.
Гренелл занимает пост посла в Германии и считается лояльным Трампу человеком, близким к окружению президента.
Директор национальной разведки США координирует деятельность 17 американских спецслужб, входящих в разведывательное сообщество, в их числе ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства.
Президент США Дональд Трамп
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Ричард ГренеллДональд ТрампСШАВ мире
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