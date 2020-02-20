Диетолог объяснил, кому не рекомендуется употреблять энергетики

"Если у вас нет никаких хронических заболеваний, то абсолютно ничего опасного в энергетиках нет. Если вы здоровы, то вам вреда энергетик не нанесет. Вопрос меры употребления. Если не пить ведрами, то ничего страшного и не будет. Если у вас есть свои узкие хронические заболевания, то там и чрезмерное употребление воды может оказаться вредным. При той же гипертонии надо ограничивать питьевой режим, чтобы не поднимать давление", –рассказал диетолог.