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Диетолог объяснил, кому не рекомендуется употреблять энергетики
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РИА Новости

Диетолог объяснил, кому не рекомендуется употреблять энергетики

02:00 20.02.2020 (обновлено: 02:23 20.02.2020)
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© Flickr / Tambako the JaguarЭнергетические напитки
Энергетические напитки
© Flickr / Tambako the Jaguar
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Энергетические напитки можно назвать безвредными для здоровья человека, но с оговоркой на дозировку, сахар и ряд "узких хронических заболеваний". Об этом рассказал радио Sputnik диетолог и специалист по лечению пищевой зависимости Иван Алименко.
Обезвоживание, проблемы с зубами, гипертония и, наконец, диабет – все это может ждать человека, который употребляет безалкогольные энергетические напитки. Такими страшилками наполнен интернет, но они не совсем правдивы, считает Иван Алименко.
Специалист по лечению пищевой зависимости уверен, что эти неприятные последствия для организма действительно могут наступить, но только, если вы будете пить энергетики "ведрами". В интервью радио Sputnik Иван Алименко уточнил, что изначально здоровому человеку, который знает меру, не стоит пугаться баночки энергетика.
"Если у вас нет никаких хронических заболеваний, то абсолютно ничего опасного в энергетиках нет. Если вы здоровы, то вам вреда энергетик не нанесет. Вопрос меры употребления. Если не пить ведрами, то ничего страшного и не будет. Если у вас есть свои узкие хронические заболевания, то там и чрезмерное употребление воды может оказаться вредным. При той же гипертонии надо ограничивать питьевой режим, чтобы не поднимать давление", –рассказал диетолог.
Энергетики могут нанести вред желудку тем, что поднимут уровень кислотности. Так же энергетики могут вызывать реакцию поджелудочной железы. Но для большинства здоровых людей это не так уж и страшно, поясняет Иван Алименко.
Главной угрозой для здоровья в составе безалкогольного энергетического напитка является сахар. Именно он может стать причиной развития множества заболеваний, рассказал радио Sputnik специалист по лечению пищевой зависимости.
"Подавляющее большинство энергетиков – с сахаром. Одна из причин в том, что сама глюкоза является энергетиком. Когда мы употребляем энергетики, у нас поднимается уровень сахара в крови, и мы ощущаем прилив энергии. Это один из механизмов работы энергетиков. Там, помимо кофеина, используют сахар для придания бодрости. Полторы чайные ложки сахара в 100 граммах энергетика – это не много и не мало, но это простые сахара, которые опасны для больных диабетом", – пояснил диетолог.
Польза от употребления энергетиков как таковая только одна – временный прилив сил. Тут эффект сравним с тем, что дает кофе. Разница лишь в том, что вреда от кофе меньше.
Винни Пинер
14 февраля 2019, 06:49
Британский студент показал последствия употребления энергетиков
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СахарДиабетЗдоровьеОбщество
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