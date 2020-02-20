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Число погибших от коронавируса в Хубэе превысило две тысячи человек
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РИА Новости

Число погибших от коронавируса в Хубэе превысило две тысячи человек

01:51 20.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
Медицинские работники во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Число жертв коронавируса в провинции Хубэй в КНР выросло до 2 029, выздоровели 10 337 человек, заражены 62 031, сообщает региональный комитет здравоохранения.
В провинции подтверждено 349 новых случая заболевания, а число погибших за сутки увеличилось на 108 человек.
В больницах находятся еще более 43 тысяч человек, из них более девяти тысяч - в тяжелом состоянии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
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