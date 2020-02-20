CNN: General Electric разрешат поставки моторов для китайского лайнера

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Производитель авиадвигателей Производитель авиадвигателей General Electric (GE) получит разрешение для своей франко-американской дочки CFM International на поставку двигателей LEAP 1C в Китай для самолета C919, несмотря на то что ранее американские чиновники выразили опасения, что такие поставки могут противоречить интересам национальной безопасности, сообщает телеканал CNN

"Администрация Трампа готова дать совместному предприятию General Electric зеленый свет на экспорт реактивных двигателей в Китай, несмотря на вопросы национальной безопасности, которые были подняты некоторыми американскими чиновниками по этим поставкам", - сообщил телеканал.

CNN добавляет, что такой запрет мог бы стать серьезным ударом для GE, потому что авиадвигатели занимают центральное место в ее бизнесе, переживающем не лучшее время.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хочет продавать Китаю авиадвигатели и другие товары, и призвал не прикрываться "отговоркой о национальной безопасности" при торговле с другими странами, в том числе с Китаем

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что администрация Трампа изучает возможный запрет на поставки Китаю двигателей, разрабатываемых при участии концерна General Electric и французской Safran. Предполагалось, что двигатели будут использоваться для китайских авиалайнеров Comac, которые могут в перспективе конкурировать с американским производителем Boeing. По сообщениям газеты, американская администрация обеспокоена тем, что китайские инженеры скопируют двигатели.