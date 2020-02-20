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В Алжире объявили праздником день начала протестов в 2019 году
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РИА Новости

В Алжире объявили праздником день начала протестов в 2019 году

01:09 20.02.2020
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© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкАлжир
Алжир
© РИА Новости / Первенцев
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Алжир. Архивное фото
КАИР, 20 фев - РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил праздничным днем 22 февраля, когда год назад начались антиправительственные протесты, приведшие к отставке бывшего президента страны, сообщило официальное алжирское агентство APS.
"Этот день (22 февраля) отмечается на всей территории страны посредством демонстраций и мероприятий, которые укрепляют узы братства и национального единства, укрепляет дух солидарности между народом и его армией за демократию", - цитирует агентство указ президента Алжира.
Алжир с начала 2019 года переживает период нестабильности. В результате мощных народных протестов, начавшихся 22 февраля, находившийся у власти почти 20 лет Абдельазиз Бутефлика был вынужден досрочно подать в отставку 2 апреля. Временным главой Алжира, согласно конституции, на 90 дней стал спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Он издал указ о проведении новых президентских выборов 4 июля, однако алжирская оппозиция выступила против проведения выборов, пока у власти находятся представители "старого режима". Из-за бойкота со стороны потенциальных кандидатов голосование было перенесено на 12 декабря. На выборах президента победил бывший премьер-министр Абдельмаджид Теббун.
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