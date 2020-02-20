Ситуация с коронавирусом не влияет на график Путина

"Коронавирус на график никак не влияет", - сказал собеседник.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены около 800 случаев заражения, трое погибли.

Россия предприняла меры для обеспечения своей безопасности. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях. Ограничение вступит в силу с 20 февраля. Оно не коснется пассажиров, следующих через российские аэропорты транзитом.