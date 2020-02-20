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Ситуация с коронавирусом не влияет на график Путина
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РИА Новости

Ситуация с коронавирусом не влияет на график Путина

01:06 20.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ситуация с новым коронавирусом никак не влияет на график президента России Владимира Путина, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Коронавирус на график никак не влияет", - сказал собеседник.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены около 800 случаев заражения, трое погибли.
Россия предприняла меры для обеспечения своей безопасности. Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях. Ограничение вступит в силу с 20 февраля. Оно не коснется пассажиров, следующих через российские аэропорты транзитом.
По данным Роспотребнадзора на 19 февраля, новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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