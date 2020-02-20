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МВФ признал долговую нагрузку Аргентины чрезмерной
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РИА Новости

МВФ признал долговую нагрузку Аргентины чрезмерной

01:03 20.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда, которая работала в Аргентине с 12 по 19 февраля, признала долговую нагрузку страны чрезмерной, но продолжит взаимодействовать с ее властями по вопросу дальнейшей экономической стабилизации.
"МВФ в настоящий момент оценивает долг Аргентины как чрезмерный", - говорится в заявлении миссии.
Несмотря на это, фонд выразил желание продолжить переговоры с властями Аргентины.
"Сотрудники МВФ и власти (Аргентины - ред.) будут продолжать тесно взаимодействовать, и по мере продвижения властей в определении их экономических планов и политики планируется проведение дальнейших дискуссий", - отмечается в заявлении.
В частности, ожидается встреча главы фонда Кристалины Георгиевой с министром экономики страны Мартином Гусманом "для обсуждения следующих шагов во взаимодействии МВФ с Аргентиной" в рамках ближайшей "финансовой двадцатки".
Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее заявил, что стране будет тяжело справиться с выплатой долгов, хотя она и не отказывается от обязательств. Подтверждением этого стал дефолт, который Аргентина допустила по казначейским векселям в долларах - платежи по ним отложены до 31 августа 2020 года.
В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.
Здание Международного валютного фонда
13 февраля, 18:54
В МВФ оценили переговоры с Аргентиной по долгу
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АргентинаМВФЭкономика
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