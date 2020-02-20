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Премьер Чехии: саммит ЕС не принесет договоренность о новом бюджете
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РИА Новости

Премьер Чехии: саммит ЕС не принесет договоренность о новом бюджете

00:46 20.02.2020
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© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Архивное фото
ПРАГА, 20 фев - РИА Новости. Начинающийся в четверг саммит Евросоюза не принесет договоренность о бюджете на 2021-2027 годы из-за слишком большой разницы во взглядах отдельных стран на ныне предлагаемый проект бюджета, в котором отдается предпочтение интересам богатых государств, заявил в среду журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.
"Не думаю, что на этом саммите удастся добиться договоренности о новом бюджете ЕС, потому что позиции отдельных стран весьма различны. Предложенный проект бюджета выглядит явно невзвешенным, в нем заметны предпочтения для более богатых государств", - сказал Бабиш.
Чешский премьер сомневается в том, что лидеры государств ЕС ради достижения соглашения по бюджету согласятся на продление саммита до субботы, заявления об этом прозвучали из нескольких европейских столиц.
Бабиш также не согласен с мнением некоторых европейских коллег о том, что уже нет времени для продолжения дискуссий о бюджете и его необходимо утвердить в самое ближайшее время.
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"Есть еще достаточно времени для того, чтобы найти компромиссный вариант соглашения. Нынешний саммит будет фактически первым, на котором пойдет серьезный разговор о бюджете. Все мы туда едем для того, чтобы максимально сблизить наши позиции", - сказал чешский премьер.
Специальное заседание Европейского совета открывается в четверг в Брюсселе. Лидерам стран ЕС предстоят сложные двухдневные переговоры по проекту долгосрочного бюджета союза на 2021-2027 годы, который ранее получил негативную оценку Европарламента и вызвал много вопросов у европейских политиков и экспертов. В ходе дискуссии речь, прежде всего, пойдет о так называемых многолетних финансовых рамках (MFF), которые задают границы расходов ЕС на семилетний период на общесоюзную политику в целом и по различным отдельным направлениям.
Проект бюджета на 2021-2027 годы был разработан еще в 2018 году, тогда же началось его широкое обсуждение. Действующий бюджет ЕС рассчитан до 31 декабря 2020 года. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что времени на согласование бюджета осталось совсем мало - прошлый семилетний бюджет странам-членам удалось согласовать в гораздо более короткие сроки. Кроме того, в 2020 году ЕС необходимо разработать свой годовой бюджет на 2021 год, а без долгосрочного бюджета сделать это будет невозможно.
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Андрей БабишЕвросоюзЧехияВ мире
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