Премьер Чехии: саммит ЕС не принесет договоренность о новом бюджете

ПРАГА, 20 фев - РИА Новости. Начинающийся в четверг саммит Начинающийся в четверг саммит Евросоюза не принесет договоренность о бюджете на 2021-2027 годы из-за слишком большой разницы во взглядах отдельных стран на ныне предлагаемый проект бюджета, в котором отдается предпочтение интересам богатых государств, заявил в среду журналистам чешский премьер Андрей Бабиш

"Не думаю, что на этом саммите удастся добиться договоренности о новом бюджете ЕС, потому что позиции отдельных стран весьма различны. Предложенный проект бюджета выглядит явно невзвешенным, в нем заметны предпочтения для более богатых государств", - сказал Бабиш.

Чешский премьер сомневается в том, что лидеры государств ЕС ради достижения соглашения по бюджету согласятся на продление саммита до субботы, заявления об этом прозвучали из нескольких европейских столиц.

Бабиш также не согласен с мнением некоторых европейских коллег о том, что уже нет времени для продолжения дискуссий о бюджете и его необходимо утвердить в самое ближайшее время.

"Есть еще достаточно времени для того, чтобы найти компромиссный вариант соглашения. Нынешний саммит будет фактически первым, на котором пойдет серьезный разговор о бюджете. Все мы туда едем для того, чтобы максимально сблизить наши позиции", - сказал чешский премьер.

Специальное заседание Европейского совета открывается в четверг в Брюсселе. Лидерам стран ЕС предстоят сложные двухдневные переговоры по проекту долгосрочного бюджета союза на 2021-2027 годы, который ранее получил негативную оценку Европарламента и вызвал много вопросов у европейских политиков и экспертов. В ходе дискуссии речь, прежде всего, пойдет о так называемых многолетних финансовых рамках (MFF), которые задают границы расходов ЕС на семилетний период на общесоюзную политику в целом и по различным отдельным направлениям.