Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T00:32+0300
https://ria.ru/20200220/1564988309.html
Кудрин рассказал, когда найдут виновников плохого исполнения бюджета
https://cdn21.img.ria.ru/images/156229/95/1562299516_0:0:3023:1700_1036x0_80_0_0_b64adfe32e16736b4035572eee7d1be7.jpg
РИА Новости

Кудрин рассказал, когда найдут виновников плохого исполнения бюджета

00:32 20.02.2020
1879
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Счетная палата РФ рассчитывает, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных, сообщил журналистам глава ведомства Алексей Кудрин, комментируя итоги соответствующей проверки.
Согласно опубликованному отчету Счетной палаты, объем неисполненных расходов бюджета РФ за прошлый год превзошел все ожидания и составил 1,122 триллиона рублей. Наибольший объем неиспользованных средств установлен по разделам: "национальная экономика" - 253,8 миллиарда рублей, "национальная оборона" - 236 миллиардов рублей и "общегосударственные расходы" - 232,8 миллиарда рублей.
Кроме того, не были использованы 234,3 миллиарда рублей из так называемых зарезервированных средств, которые не были расписаны по каким-либо направлениям и которые правительство могло направить на оперативное решение наиболее острых проблем.
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 16:58
В Госдуме оценили сроки принятия поправок в бюджет на 2020-2022 годы
"Потребуется месяц - два, чтобы по-настоящему подвести итоги по этому отчету. Я думаю, что такие решения будут приняты к середине апреля, к моменту отчета правительства Государственной думе. Вот к этому моменту, я думаю, правительство разберется в причинах и в виновниках", - сказал Кудрин.
По его словам, глава правительства Михаил Мишустин уже дал поручение кабинету разобраться в причинах неисполнения и назвать виновников. Кудрин выразил надежду, что в новом году такая ситуация не повторится.
"Надеюсь, что правительство новое сегодня более активно возьмется за исполнение тех обязательств, которые уже у государства есть, и вот такого неисполнения не допустит. Знаю даже, что настрой у правительства такой, что, надеюсь, многие обязательства будут исполнены", - заявил глава Счетной палаты.
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных
18 февраля, 04:34
В ГД предложили выделить из бюджета средства на приюты для животных
2243022
Обсудить 1
Алексей КудринСчетная палата РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
МВФ признал долговую нагрузку Аргентины чрезмерной
Автомобиль скорой помощи в Иране
Погибшие от коронавируса иранцы не контактировали с людьми из Китая
Шарлотта Обери, исполнившая песню Shallow
Британка покорила сеть исполнением хита Леди Гаги в подземном переходе
Здание Счетной палаты РФ
Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии: саммит ЕС не принесет договоренность о новом бюджете
Российский рубль и американский доллар
Эксперт рассказал, на сколько может подешеветь доллар к концу года
Будильник
Врач объяснил, кому можно спать меньше восьми часов в сутки
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Трамп хотел помиловать Ассанжа в обмен на оправдание России, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Военнослужащие сирийской армии в провинции Идлиб после освобождения от террористов населенного пункта Ум-эль-Халахель
Системы ПВО Сирии отражают атаку на окрестности города Джебла
Герб Федеральной резервной системы США
В ФРС неоднозначно оценили эффективность низких процентных ставок
Депутаты Верховной рады Украины во время заседания
Украинская оппозиция потребовала отставки кабмина
Угольная электростанция
Ученые из России разработали выгодную стратегию утилизации отходов
Здание Международного арбитражного суда в Гааге
Дело нефтяной компании ЮКОС в Гаагском суде
Президент РФ Владимир Путин
Ситуация с коронавирусом не влияет на график Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47В Японии погибли два человека с лайнера Diamond Princess
05:40Аварийно севший в Магадане Ан-2 принадлежит компании-золотодобыдчику
05:29В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина
05:26Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта
05:20Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2118 человек
05:17Прокуратура начала проверку после падения Ан-2 в Магадане
05:15Новая группа пассажиров Diamond Princess начала сходить на берег
05:13К северу от Алеппо обнаружили подземную базу боевиков
05:10Вахтовики были на борту совершившего жесткую посадку Ан-2 в Магадане
05:07Один пострадавший при падении Ан-2 в Магадане в тяжелом состоянии
04:50В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая
04:40Власти прибыли на место жесткой посадки Ан-2 в Магадане
04:36Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС России и США в Сирии
04:35СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая
04:29Упавший в Магадане Ан-2 не разрушился
04:27Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82 человек
04:25Всех пассажиров жестко севшего в Магадане Ан-2 доставили в больницу
04:18Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе
04:16Климкина напугала перспектива "сделки" России с Западом
04:12СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Лента новостейМолния