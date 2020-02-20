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ОНФ: необходимы законодательные ограничения на закупки для госкомпаний
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РИА Новости

ОНФ: необходимы законодательные ограничения на закупки для госкомпаний

00:17 20.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Необходимо установить законодательные ограничения на закупки для госкомпаний, чтобы исключить излишние траты, заявил координатора Бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ), депутат Госдумы Антон Гетта.
Бюро расследований ОНФ составило "индекс расточительности", в который вошли самые дорогие автомобили, купленные госкомпаниями и компаниями с госучастием в 2019 году.
"Новый "Индекс расточительности" свидетельствует о необходимости законодательных ограничений на такие закупки", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на Гетту.
В ОНФ рассказали, что в "индекс расточительности" попали десять заказчиков, планировавших приобрести 17 автомобилей на общую сумму 158,7 миллиона рублей. Всего активисты ОНФ направили в Бюро расследований данные о закупках на сумму более 1,3 миллиарда рублей.
"Массаж, панорамные крыши, кожаные сиденья, всевозможные виды отделки салона – это только малый перечень того, что встречается экспертам в технических заданиях по закупке автомобилей", – сообщил Гетта.
Он добавил, что в ОНФ обратились к учредителям организаций с предложением обосновать необходимость таких трат.
Мужчина с ноутбуком
19 июля 2019, 17:03
Самозанятым предложили дать упрощенный доступ к закупкам госкомпаний
1030021
Обсудить 1
Антон ГеттаОбщероссийский народный фронтОбщество
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