В Советске хозяин автомойки устроил "поле боя", избивая рабочих

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Мария Марикян. Хозяин автомойки из города Советска Калининградской области на пару с племянником решил поглумиться над двумя наемными работниками — удары сначала наносили руками и ногами, а потом вооружились железной трубой. Избиение сопровождалось оскорблениями. Кадры жуткой сцены попали в Сеть, после чего историей заинтересовалась полиция.

"Шагом марш!"

Все случилось на прилегающей к автомойке территории по адресу Калининградское шоссе, 16, в Советске. Владелец сервиса устроил своего рода "полосу препятствий" для двух работяг. Их буквально заставили имитировать "поле боя": бегать по улице в противогазах, уворачиваться от воображаемых "вспышек". Нарочно сбивали с ног, а затем волочили по земле. За кадром раздаются смех, оскорбления, нецензурная брань. Как ни странно, рабочие не давали отпора и выполняли все команды явно подвыпивших обидчиков беспрекословно.

"Равняйсь! Встали ровно! По команде "Шагом марш!" — бегом!" — подгоняет владелец сервиса Игорь (имя изменено). В руках он держит железную трубу, которой то и дело размахивает, грозясь ударить. "Поднимай бойца, он ранен! Подними же его! Тащи раненого!" — не унимается Игорь.

"Готовитесь к нападению НАТО? — смеется приятель хозяина, снимающий все на камеру. — Или парни так готовятся к 23 Февраля?"

Помимо Игоря, на видео фигурирует его племянник. После ударов руками и ногами в ход пускают и ту самую трубу.

Через пару дней после инцидента запись разошлась по соцсетям и вызвала бурю возмущения у местных жителей. Всего в Сеть попали три ролика: один снят, судя по всему, в дневное время, два — ночью. Пользователи сошлись во мнении, что над рабочими издевались целый день.

"Это унижение чести и достоинства! Ужас, просто нет слов. Почему их никто не остановил?" — недоумевает одна из подписчиц.

Другие в комментариях предположили, что подобное на автомойке уже случалось. Третьи же призывают к самосуду: "Наказание не заставит себя долго ждать".

"Оплата — сто рублей"

Администраторы городского паблика во "ВКонтакте", где были изначально размещены видео с издевательствами, сообщили, что один из пострадавших от рук "пьяных дебоширов" — инвалид. Кто предоставил видеозаписи, не раскрывают. Однако пообещали передать весь "доказательный материал" полиции. Также указали на то, что наемные рабочие, ко всему прочему, не были оформлены официально. "Да и вообще к этой автомойке есть ряд вопросов. Например, на каком основании Игорь (на пару с сожительницей, на которую зарегистрирован бизнес) получает доход?" Дело в том, что, как утверждают администраторы, на этой автомойке не выдают даже чеков, подтверждающих оплату, и если какой-то клиент решит пожаловаться на услуги, у него попросту не будет доказательств.

РИА Новости обратилось в городское управление соцзащиты, чтобы там прокомментировали сведения об инвалидности одного из работников. Однако там лишь развели руками: "К нам по данному вопросу никто не обращался, информация о пострадавшем не поступала".

Тем не менее житель Советска Александр А. (имя изменено по его просьбе) подтвердил в беседе с агентством, что один из фигурантов скандального видео — инвалид с детства. "Ему двадцать восемь лет. В соцсетях вам его не найти — до сих пор ходит с кнопочным телефоном, который работает через раз, так что до него очень сложно дозвониться. Парень хороший, простой. Я не раз бывал на этой мойке, — рассказывает Александр. — А по поводу хозяина так скажу: как ни приеду, он постоянно на своих орет, унижает, даже чем-то угрожает. Ему больше 50 лет, его бизнесу уже лет семнадцать. Племянник помогает в этом деле. Надо отметить, тот абсолютно такой же по характеру".

Другая местная жительница объяснила РИА Новости, что условия работы на автомойке совсем не сладкие. "Мой знакомый пытался к Игорю устроиться. График — с девяти утра до семи вечера. Оплата — сто рублей в день. Приятель отработал два дня, официально его никто не собирался оформлять, поэтому он недолго думая ушел, — говорит собеседница. — Работы у нас в Советске мало, неудивительно, что к сотрудникам такое отношение. Могие люди находятся в безвыходной ситуации и становятся бесправными. Примерно как те парни на видео".

"На работу никто не пришел"

Мы попытались связаться с самим Игорем, но трубку за весь день он так и не взял. Владельцы автосервисов по соседству сообщили корреспонденту, что о случившемся узнали через интернет. Они уверяют, что ранее ничего подобного в их районе не происходило. "Мы вообще особо не общаемся, но такого точно не было. Сегодня, кстати, их автомойка вообще не работает — тишина", — уточнил наш собеседник.

"Приезжал к нам пару раз, обслуживался. Вроде Игорь в адекватном состоянии был. Но по городу ходят слухи, что время от времени он устраивает бучу в нетрезвом состоянии", — комментирует работник одного из близлежащих автосервисов.

Инцидентом уже заинтересовались в полиции. В городском отделении нас проинформировали, что сейчас идут проверки, устанавливаются все обстоятельства.