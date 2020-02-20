Актер из "Викингов" представил клип на песню "Let me be your whiskey"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Канадский актер Александр Людвиг, получивший известность после роли Бьерна Железнобокого в сериале "Викинги", представил на YouTube клип на песню "Let me be your whiskey".

В ролик вошли кадры из студии звукозаписи, на которых музыкант играет на гитаре, поет, а после обсуждает результат работы со своей командой.

Композиция была выпущена в начале февраля.

"Музыка кантри была огромной частью моей жизни. В течение последнего года я совершал поездки в Нэшвилл (штата Теннесси, США), где изучал все, что только мог", — рассказывал Людвиг.

Это не первый раз, когда актер берет в руки гитару и поет. В 2014 году он выступал на ток-шоу Куин Латифы.