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Актер из "Викингов" представил клип на песню "Let me be your whiskey"
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РИА Новости

Актер из "Викингов" представил клип на песню "Let me be your whiskey"

05:21 20.02.2020
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Канадский актер Александр Людвиг, получивший известность после роли Бьерна Железнобокого в сериале "Викинги", представил на YouTube клип на песню "Let me be your whiskey".
В ролик вошли кадры из студии звукозаписи, на которых музыкант играет на гитаре, поет, а после обсуждает результат работы со своей командой.
Композиция была выпущена в начале февраля.
"Музыка кантри была огромной частью моей жизни. В течение последнего года я совершал поездки в Нэшвилл (штата Теннесси, США), где изучал все, что только мог", — рассказывал Людвиг.
Это не первый раз, когда актер берет в руки гитару и поет. В 2014 году он выступал на ток-шоу Куин Латифы.
Александр Людвиг снимался в фильмах: "Голодные игры" (2012 год), "Одноклассники 2" (2013 год), "Плохие парни навсегда" (2020 год) и других.
Кадр из видеоклипа Mandy Moore - Fifteen
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