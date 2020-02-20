Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T08:00+0300
https://ria.ru/20200220/1564978524.html
Украина определилась со своими "героями", выбрав нацистов
https://cdn22.img.ria.ru/images/150716/58/1507165804_0:100:3138:1865_1036x0_80_0_0_1a086844613fa2f1936e003c26119716.jpg
РИА Новости

Украина определилась со своими "героями", выбрав нацистов

08:00 20.02.2020
34268
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания УПА и Дню защитника Украины
Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания УПА и Дню защитника Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
На этой неделе на Украине отмечаются два знаковых юбилея. Точнее, один из них действительно с размахом празднуется в стране, а второй, связанный с истинным украинским героем, отмечают скорее за ее пределами, в России и во Франции. Знаковость — как раз в подходе Киева к двум датам, который наглядно свидетельствует о том, чью сторону истории Второй мировой войны в итоге выбрала нынешняя украинская власть.
Один из этих юбилеев не очень "круглый": 115-летие писателя Уласа Самчука, которого современная псевдоисторическая пропаганда называет не иначе как "украинским Гомером". Можно долго спорить о том, насколько "гомерическими" были людоедские произведения сего автора, но бесспорным фактом его биографии является тесное сотрудничество с нацистами.
Отрицать это бессмысленно хотя бы потому, что в 1941-42 годах Самчук публиковал свою апологетику Гитлера открыто, в газете "Волынь", которую лично редактировал, не просто не скрываясь под псевдонимом (как более дальновидные коллаборационисты), а даже бравируя идейной близостью к нацистам. Так, в первом же номере этой газеты, которая издавалась геббельсовским отделом пропаганды в столице "рейхскомиссариата Украина" Ровно, Самчук скромно разместил рядом два портрета — немецкого фюрера и себя самого. Все это сопровождалось хвалебной одой Гитлеру за личной подписью главного редактора "Волыни".
И такие оды Самчук публиковал чуть ли не в каждом номере. Анализируя очередную речь Гитлера, он провозглашал: "Это та непобедимая духовная и моральная мощь, которая на протяжении веков формировала и закаляла тот народ. Это те множественные поколения бессмертных носителей творческого духа того народа, который в своем завершении выступает сегодня во главе исторических событий под руководством своего могучего Вождя". После такого славословия в адрес лидера нацистской Германии сложно сомневаться в коллаборационизме "украинского Гомера".
Участник акции националистов в Киеве
2 февраля, 08:00
Остаемся зиговать. Кто занимается культурой на Украине при Зеленском
А вот что он писал в марте 1942 года: "Фюрер Великогермании, со своими рыцарскими солдатами принес нам свободу. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЭТОГО! (выделено в оригинале. — Прим. авт.) Мы благодарим Фюрера Адольфа Гитлера и победоносных немецких солдат, обрабатывая с удвоенной заботой нашу землю". Повторимся, таких панегириков за авторством Самчука опубликовано немало.
Но помимо безудержного восхваления Гитлера и идей нацизма, главред "Волыни" постоянно продвигал еще и идеи холокоста. Он радостно приветствовал истребление евреев Ровно и Киева. Немало его заметок и статей посвящено идеологическому обоснованию холокоста. "Там, где строится Украинская держава, там (евреев) нет", — писала газета Самчука 27 ноября 1941 года. Неудивительно, что посольство Израиля выразило протест против включения Верховной радой Украины юбилея этого деятеля и ряда таких же коллаборационистов в список памятных дат на нынешний год.
Что, в свою очередь, вызвало возмущение идеологов современного украинского национализма. Активистка "Свободы" Ирина Фарион назвала заявление посольства "хамским" и подчеркнула: "Слышите, Государство Израиль? Газета "Волынь" стала рупором идей украинцев в борьбе за свою соборную украинскую национальную державу".
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
17 февраля, 19:32
В Госдуме оценили идею украинской оппозиции о визите в Москву на 9 мая
На днях она же, кстати, отреагировала на призыв израильского "Яд Вашем" не чествовать другого украинского коллаборациониста тем, что (вполне в духе нацистской газеты Самчука) обвинила евреев в организации голода 1930-х годов: "Организовали нам голодомор, теперь руками бесноватой черни захватили власть, так еще и суют свои грязные лапы к нашим известным личностям".
Когда же Фарион обвинили в антисемитизме, она спокойно ответила: "Честно говоря, даже не знаю, что это такое". Интересно, президент Украины Владимир Зеленский, заявив недавно в интервью израильской газете, что у него в стране якобы нет антисемитизма, тоже не знает, что это такое, или не подозревает о существовании Фарион?
Как бы то ни было, несмотря на призывы Израиля, не самый круглый юбилей Уласа Самчука на Украине отметили с размахом. Во всяком случае, в Ровно праздновали на муниципальном уровне. У памятника Самчуку, в музее Самчука прошло немало мероприятий, в том числе с привлечением школьников — для них даже организовали турнир по настольным играм в честь нацистского коллаборациониста. На эту годовщину откликнулись Союз писателей Украины и масса основных СМИ, включая традиционные западные "голоса".
Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
30 января, 08:00Религия и мировоззрение
Раввин Борода: что творится в Украине, Польше, Прибалтике – преступно
А вот куда более круглый юбилей истинного украинского героя там фактически "не заметили". Речь идет о 100-летии советского лейтенанта Василия Порика, уроженца нынешней Винницкой области, Героя Советского Союза и героя французского Сопротивления. Хотя этот юбилей тоже включили в список памятных дат на этот год, украинские СМИ его просто проигнорировали. О нем активно писали российские СМИ, его вспомнили во Франции, откликнулся даже российский МИД, но не общеукраинские официальные органы. Видимо, тот факт, что Порик был убежденным коммунистом и возглавлял во Франции батальон имени Сталина, не вписывается в современные представления декоммунизированной Украины об "истинных героях".
Подходом к этим двум памятным датам Киев самым наглядным образом продемонстрировал, чью сторону в истории Второй мировой войны он выбирает. Что бы Зеленский ни говорил в своем новогоднем обращении (кстати, замысловатым образом сплагиатив слова того самого Самчука, напечатанные в той самой нацистской газете в 1941 году) о том, что ему все равно, в честь кого названа улица, если она заасфальтирована, на деле Украина последовательно ставит в этой истории на проигравшую сторону.
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
14 февраля, 18:04
Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне
Что ж. Тем циничнее будет звучать призыв о необходимости "примирения" между бандеровцами и ветеранами войны, который мы наверняка, по уже сложившейся традиции, услышим из уст украинских чиновников к 75-летию Победы над нацизмом и той самой бандеровщиной. Как видим, на практике все разговоры о "примирении" с коллаборационистами ведут к возвеличиванию откровенных нацистов и забвению истинных победителей той войны.
6291352111540
Обсудить 47
Владимир ЗеленскийУкраинаМнение - Авторы
Популярные комментарии
Украина поступает подобным образом с молчаливого согласия запада. С его одобрения и финансирования. Разве не? Всё остальное от лукавого.
20 февраля, 08:29
CCicicipi
12020003
Украина стала коллаборационистской страной, а Европа уже даже не знает что делать с ними
20 февраля, 08:14
Спиральтист ...
78171004
Рекомендуем
Символика ЕС в Брюсселе
Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз
Сотрудник на Абаканской солнечной электростанции в Республике Хакасия
Россия заработает на глобальном потеплении
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. 11 февраля 2015
Пятая годовщина Минских соглашений: заткнуть Украину
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Флаги Польши и Украины
В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Европа "забыла спросить" мнение Киева о Донбассе
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Участники митинга против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель перекрыли дорогу ведущую к Верховной Раде Украины в Киеве
Украина на грани: долги вынудят ее отдать землю
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, ведут огонь на позиции в районе аль-Савани к югу от ливийской столицы Триполи
"Основные поставки — с Украины". Где Европа открыла новый рынок оружия
Хозяин автомойки издевается над своими сотрудниками
В Советске хозяин автомойки устроил "поле боя", избивая рабочих
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
Убойная "плетка": какой русской винтовкой воюет весь мир
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
04:21Эксперт назвал пользу штрафов для таксопарков за превышение скорости
Лента новостейМолния