"Светит 15 лет": хирург отбился от судимого соседа и попал под статью

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Виктория Дубовская. Звонок в дверь, неожиданный визит пьяного дебошира и драка со смертельным исходом — профессору Московского государственного медико-стоматологического университета, хирургу Дмитрию Богданову грозит 15 лет тюрьмы. Следствие считает, что он умышленно задушил соседа. По мнению свидетелей, медик защищал семью и лишь скрутил нападавшего, а скончался тот уже после приезда скорой и полиции. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах произошедшего.

Вечерний гость

Вечером 29 декабря 2018-го вся семья Богдановых собралась к ужину: 46-летний Дмитрий, его жена Наталья и 24-летний сын Юрий. Как следует из материалов дела, около восьми вечера из соседней квартиры послышался сильный грохот.

Владелец жилья — 25-летний Денис Агапов — постоянно там не проживал, а когда появлялся, устраивал шумные вечеринки. К тому же не ладил с Уголовным кодексом: в 2016-м Агапова обвинили в разбое и посадили в тюрьму. Осенью 2018-го он освободился, и веселье продолжилось.

© Фото : из личного архива семьи Дмитрий Богданов (в центре) с коллегами © Фото : из личного архива семьи Дмитрий Богданов (в центре) с коллегами

"Когда грохот утих, к Богдановым позвонили в дверь, — рассказывает РИА Новости адвокат семьи Игорь Рябенков. — Открыла Наталья, на пороге стояли Агапов и его мать Людмила. Денис был пьян и вел себя агрессивно, сразу перешел к оскорблениям и угрозам. Рядом вовремя оказался сын Натальи, заслонивший ее собой".

По словам Богдановых, Денис ударил Юрия по лицу, на крики выбежал глава семейства. Началась потасовка. Пьяного соседа пытались утихомирить около 40 минут, в итоге скрутили на полу: Дмитрий удерживал заведенные за спину руки, его сын — ноги. В таком положении дожидались прибытия экстренных служб.

Первыми приехали медики, но без полиции подходить к дебоширу не решились. "Когда приехал наряд, Богдановы передали соседа силовикам и вернулись в свою квартиру, — говорит адвокат. — А через 20 минут к ним в дверь снова постучали и сообщили, что Денис умер".

Умышленное убийство

Уголовное дело возбудили по статье 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности", максимальное наказание — два года тюрьмы.

На допросе выяснилось, что у матери погибшего своя версия произошедшего. Как утверждает Людмила, в тот вечер она проходила мимо дома и заметила свет в знакомых окнах. Застав в квартире пьяного сына и его друзей, готовящихся встречать Новый год, женщина устроила скандал. Денис решил, что матери на него нажаловались соседи, поэтому отправился к ним выяснять отношения.

Со слов Людмилы, Богдановы сами напали на ее сына. Более того, в драке Дмитрий прижал Дениса к стене и стал душить его. Специалисты нашли на шее погибшего кровоподтеки, а экспертиза показала: причина смерти — механическая асфиксия.

Следствие пришло к выводу, что Дмитрий намеренно задушил буйного соседа. В феврале 2019-го его арестовали, переквалифицировали статью на 105-ю и обвинили в умышленном убийстве. Теперь хирургу грозит 15-летний срок.

Неоднозначная экспертиза

В основу обвинений легли результаты судебно-медицинской экспертизы, показания матери и сотрудников скорой помощи, которые утверждают, что к их приезду Денис уже был мертв.

"В показаниях много нестыковок, — утверждает Рябенков. — Во-первых, там очень узкий коридор, в момент потасовки мать погибшего оттеснили туда, откуда просто невозможно было увидеть описываемые ею детали — например, каким именно пальцем и с какой силой Дмитрий якобы давил на шею Денису. Если тот умер до приезда врачей, непонятно, зачем тогда они снимали кардиограмму, а полицейские надели на него наручники. Один из фельдшеров даже сообщил, что на теле Дениса уже были признаки трупного окоченения. Но из любого профильного учебника вы узнаете, что эти признаки появляются намного позже".

Кроме того, имеются показания других соседей, подтверждающие версию Богдановых. По их словам, когда Дениса скрутили на полу и держали за ноги и за руки, он точно находился в сознании, поскольку кричал и вырывался.

К результатам судебно-медицинской экспертизы у защиты также много вопросов.

"Мы обратились к независимому эксперту, который отметил в заключении, что обнаруженные признаки асфиксии могут указывать и на другие причины смерти, в том числе острую сердечную недостаточность, — говорит адвокат. — Все отметины на шее Дениса поверхностные, нет повреждений ни щитовидной железы, ни подъязычных костей, ни крупных сосудов".

Защита предполагает, что кровоподтеки могли остаться и от шнурка, который висел на шее Дениса, однако этот вопрос эксперты никак не исследовали. Адвокаты будут настаивать на проведении повторной экспертизы.