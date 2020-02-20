Андреа фон Кнооп: симпатизировать России отнюдь не стыдно

Традиционная конференция по улучшению российского инвестиционного имиджа в ФРГ прошла 18 февраля в Берлине. Она была организована Германо-российской внешнеторговой палатой (ВТП) совместно с Объединением торгово-промышленных палат Германии , в форуме участвовали более 500 топ-менеджеров и политиков, включая федерального министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера, российского министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, помощника президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам Максима Орешкина. Почему Россия не оставляет немцев равнодушными, в связи с чем вызывает протест освещение западными СМИ российской тематики, каково будущее у экономических связей двух стран и с помощью каких правил молодая аспирантка из Западной Германии обустраивала свой быт в СССР в середине 1970-х годов – на эти и другие вопросы ответила РИА Новости почетный президент Германо-российской ВТП, заместитель председателя правления Германо-российского форума, старший советник компании Ernst&Young в Москве Андреа фон Кнооп

— Вы десятилетиями живете и работаете в России, что вас очаровывает в этой стране, нашли ли вы в России ответы на свои личные, внутренние вопросы?

— Меня постоянно спрашивают об этом, потому что, вероятно, есть что-то необычное в том, что западная немка так тесно связана с Россией на протяжении более чем полувека, хотя у меня здесь нет корней. Моя история любви с Россией и ее людьми началась в 1965 году, когда я отправилась в Советский Союз, а точнее в Москву, сразу после окончания средней школы по случаю первой международной промышленной выставки в СССР. Мне было любопытно узнать об этой таинственной, овеянной страхами стране за железным занавесом, и я хотела узнать хотя бы небольшую ее часть лично. Это было особенно важно, поскольку я решила изучать восточноевропейскую историю с упором на Россию и сделала это в университетах Кельна и Вены в последующие годы. Я также была очарована русской литературой. Так это началось, между тем более 35 лет я живу и работаю здесь с перерывами и в различных функциях. Я стала свидетелем нескольких эпох: от Советского Союза времен холодной войны, затем огромные перемены в отношениях в 1990-х годах и до сегодняшнего дня. Я приобрела себе особенных друзей на всю жизнь.

За этот долгий, изменчивый и часто непростой период времени со мной здесь происходили только хорошие вещи. Это не само собой разумеющееся, и я бесконечно благодарна моим русским друзьям за это. Эта великая страна и ее люди со временем околдовали меня. Благодаря моей профессиональной деятельности, мне посчастливилось поехать во многие регионы России вплоть до Владивостока и таким образом получить представление об огромных размерах и разнообразии этой самой большой страны в мире. Поэтому мои знания о стране не ограничиваются крупными городами до Урала. Когда меня спрашивают, в том числе и в Германии, где я чувствую себя как дома, ответ теперь звучит очевидно – в Москве, потому что у меня здесь постоянное место жительства. Россия не та страна, которая оставляет равнодушным. Ее либо любят, либо ненавидят. И если любят, то это навсегда. Так и случилось со мной.

— Вы участвовали в программе научного обмена в СССР. Было ли сложно для вас, как для западной немки, жить в социалистической системе? Что казалось вам тогда самой большой сложностью в вашей российской жизни?

— В 1970-71 годах я провела в рамках научного обмена между ФРГ и Советским Союзом год в качестве стажера в МГУ и жила в общежитии на Ленинских горах. Тогда не было студенческого обмена с Западной Германией, только научный обмен в незначительном объеме между немецким научным сообществом и советским министерством образования, в частности, Академией наук. Большую часть времени я провела в Ленинской библиотеке за изучением многочисленных оригинальных источников для моей докторской работы на тему российской истории конца XIX — начала XX веков. Однако с разрешения иностранного отделения МГУ мне было позволено вместе с другим стажером из нашей небольшой группы совершить путешествие в Сибирь, Иркутск и Братск, а также поездку в Среднюю Азию, Ташкент, Бухару и Хиву. Кроме того, нам было разрешено посещать в свободные дни некоторые города Золотого кольца, что было особенно важно для меня с исторической точки зрения. Поездки были разрешены только тем, кто доказал, что выполнил требуемую учебную нагрузку в библиотеках и архивах, а также демонстрировал безупречное поведение. Конечно, как западные немцы, как потенциально подозрительные, мы были под строгим наблюдением. Это чувство постоянного контроля было очень необычным и чуждым для нас, если не сказать больше. Однако все остальное, повседневная жизнь, включая бытовое обеспечение, не представляло серьезной проблемы. Правила игры, например секреты эффективного стояния в очередях и система пропусков, были за короткое время выучены и освоены. Гораздо важнее для меня — помимо моей исследовательской работы — были совершенно другие вещи идеального характера. Этот год, а также дальнейшее пятимесячное пребывание в Москве в 1974 году были прекрасным временем и стали решающим фактором для моего пожизненного обращения к России. Мне очень повезло познакомиться с совершенно особенными людьми за это время, которые не принадлежали к усредненному потоку. Это были прежде всего еще живые тогда представители старой русской интеллигенции, которые обогатили мой образ России — уникальная смесь образования, утонченности, интеллекта, художественного творчества и живой истории. Это так очаровало и оказало огромное влияние на мое многообразное восприятие России со всеми светлыми и темными сторонами, больше, чем об этом можно было бы узнать из книг. И великолепное здание МГУ стало для меня каменным символом этой главы моей жизни. Каждый раз, проезжая мимо, я гордо объясняю спутникам, что давным-давно это был мой почтенный Alma Mater.

— В 2016 году указом президента РФ Владимира Путина вам было предоставлено российское гражданство. Это произошло в период глубокого и еще не до конца разрешенного кризиса в отношениях между Россией и Западом. Что значило для вас вручение гражданства?

— Присуждение российского гражданства указом президента от 13 июля 2016 года за многолетние заслуги в германо-российских экономических отношениях стало величайшей честью в моей жизни — жизни, сформированной Россией. Моя профессиональная поддержка этих отношений стала делом моей жизни, и я буду выступать за это, пока я жива, в хорошие и особенно в плохие времена. Мои русские друзья называли меня еще задолго до того немкой с русской душой. Есть родина, данная нам по рождению и крови, там, где у человека корни, а есть родина, которую он выбирает душой. Для меня такой родиной стала Россия. Так что сочетаю в себе двоих: как немку, так и русскую, и очень довольна этим!

© Фото : Российско-Германская Внешнеторговая палата Почетный президент Российско-Германской внешнеторговой палаты г-жа Андреа фон Кнооп получила российский паспорт © Фото : Российско-Германская Внешнеторговая палата Почетный президент Российско-Германской внешнеторговой палаты г-жа Андреа фон Кнооп получила российский паспорт

— На протяжении многих лет вы поддерживали успешные экономические связи между Германией и Россией. С начала 2014 года вас называют в германской мейнстримовской прессе "любителем России" и "любителем Путина" (Russland-Versteher, Putin-Versteher). Насколько серьезно нужно относиться к таким определениям — как к охоте на ведьм или, возможно, как отсутствию понимания того, что экономика может существовать только в рамках надежного и верного партнерства? Существует ли такое партнерство до сих пор между экономиками обеих стран?

— Это произошло не с начала кризиса 2014 года, а задолго до этого. Представители западных СМИ называют всех людей, которые испытывают симпатию к России и которые стремятся улучшить отношения, "любителями России". Это определение, следуя общей тенденции, становится уже ругательным. Люди, которые, как я, глубоко разбирались в русской истории и литературе, жили, работали здесь много лет, хорошо знают страну и людей, что дает другое представление о вещах, подозрительны этим представителям СМИ с их часто стереотипной точкой зрения, как бельмо на глазу. За некоторым похвальным исключением большинство из них имеют лишь поверхностные знания о России и не считают необходимым это менять. Это усугубляет проблему. Симпатизировать России отнюдь не стыдно! Совсем наоборот, потому что только тот, кто предпринимает усилия, чтобы понять другие точки зрения и перспективы — это не значит, что их надо разделять в каждом вопросе, — может позволить себе справедливое суждение. Существует не только одна истина, как это пытаются постоянно навязать своим читателям мейнстримовские западные СМИ, в основном проамериканские. Я нахожу эту черно-белую картину и постоянное одностороннее перекладывание вины, что бы ни происходило в мире, просто убогим и невыносимым, и я горжусь тем, что меня причислили к "любителям России". Подобного рода информирование вызывает сильное раздражение и у многочисленных представителей немецких компаний, работающих в России.

Нужно знать, что немецкая экономика является самой значительной и самой надежной константой в германо-российских отношениях, и я думаю, что она останется такой. Германия и Россия на протяжении веков имели очень тесные торгово-экономические связи, с которыми даже в самые мрачные времена нашей общей истории мало что могли сделать. В отличие от других стран, работающие в России компании никогда не боялись кризисов, могу судить об этом по собственному опыту. И это говорит об их стратегическом долгосрочном мышлении, а также об их верности давним российским партнерам. Однако принятые политиками в последние годы жесткие меры привели к утрате значительной части взаимного доверия, которое приобреталось десятилетиями. Но, несмотря на болезненное охлаждение политического, а следовательно, и экономического климата между Россией и Западом в последние годы, Германия остается одним из важнейших экономических партнеров России и занимает второе место после Китая в торговой статистике прошлого года. Кроме того, немецкие компании продолжают активно инвестировать сюда, несмотря на все трудности, санкции и так далее. В 2018 году чистые прямые инвестиции Германии в Россию достигли отметки в 3,26 миллиарда евро. Это был пик после финансового кризиса 11 лет назад. Более четырех тысяч компаний, в которых работают более 260 тысяч человек, немецкие фирмы по-прежнему составляют крупнейшее иностранное бизнес-сообщество в России. Но было бы намного лучше, если бы соответствующая поддержка оказывалась и со стороны немецких политиков.

— Германо-российская внешнеторговая палата (ВТП) призвала в заявлении для прессы 27 января к интенсивному экономическому и политическому диалогу на правительственном уровне между Россией и Германией. После стольких лет разрушительной взаимной потери доверия представим ли сегодня такой диалог?

— Я подписываюсь под каждым словом в этом пресс-релизе ВТП. В интересах немецких компаний срочно необходим более интенсивный экономический и политический диалог на правительственном уровне. По наблюдениям ВТП, они теряют контракты из-за недостаточного присутствия представителей правительства Германии в России.

Германия играла лидирующую политико-экономическую роль с момента заключения договора "газ-трубы" (в 1970 году – прим. ред.) в 70-х и 80-х годах прошлого столетия в отношении Москвы, которую она может утратить. С тех пор она, к сожалению, все больше предоставляет экономическое поле в России другим. Речь идет о таких странах, как Китай, но также и о других странах, наложивших санкции, как Франция, Италия и Япония. Недавние визиты в Москву канцлера ФРГ — впервые за пять лет "ледникового периода", а также короткие визиты лидера Свободной демократической партии Кристиана Линднера и премьер-министра Баварии Маркуса Зедера являются небольшим обнадеживающим сигналом. Начало этому счастливо положил федеральный министр экономики Петер Альтмайер в прошлом году, подписав с главой МЭР России меморандум об эффективном партнерстве. Есть также некоторые другие немецкие политики, особенно в новых федеральных землях, которые публично считают, что разумный консенсус должен быть найден с Россией.

Европа нуждается в России не только в экономическом плане, но и в качестве стратегического партнера для решения глобальных проблем. Прежде всего отношения, которые исторически сложились между Германией и Россией, не должны быть разорваны. Европа не должна терять Россию. Несмотря на это понимание, до нормализации политических отношений между двумя странами еще далеко. Мы не должны обманывать себя. Другие европейские страны, такие как Франция, например, несмотря на трансатлантическое влияние и режим санкций, продвинулись дальше.

Однако, помимо политических, другие немецко-российские каналы широко открыты. Помимо экономики, как гаранта преемственности, есть, например, тесное сотрудничество в области науки. С декабря 2018 года у нас проходит Германо-российский год научно-образовательных партнерств, а в августе этого года будет открыт так называемый Год Германии в России. Последнее служит для активизации диалога и продвижения новых инициатив с участием гражданского общества обеих стран. Ведь это позитивные всполохи на горизонте.

— Германо-российская ВТП присуждает в этом году в шестой раз премию для малого и среднего бизнеса имени Отто Вольфа фон Амеронгена. Что значит эта премия сегодня, какую роль она играет для диалога с российскими партнерами?

— Германо-российская ВТП присуждает в ноябре в шестой раз премию для малого и среднего бизнеса имени Отто Вольфа фон Амеронгена, эта премия находится под моим патронажем с 2009 года. С российской стороны она находилась под патронажем сначала Евгения Примакова, бывшего президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и премьер-министра, а затем, после его смерти, под патронажем Евгения Ясина, бывшего министра экономики России в 1990-х годах. Оба поддерживали личные и дружеские отношения с Отто Вольфом фон Амеронгеном — легендарным немецким предпринимателем, который был ключевой фигурой в германо-советских, а затем и германо-российских экономических отношениях. В честь него была учреждена в 2009 году премия ВТП. Отто Вольф считался пионером восточной торговли и "тайным министром восточной торговли". Он также стал первым президентом Ассоциации немецкого бизнеса в РФ, ныне ВТП, в 1995 году и был ее почетным президентом до своей смерти в 2007 году. Премия ВТП имени Отто Вольфа фон Амеронгена присуждается раз в два года за выдающиеся достижения немецким компаниям среднего и малого бизнеса в России, а также российским компаниям среднего и малого бизнеса в Германии. Это единственная награда такого рода в немецко-российском экономическом контексте. В дополнение к предпринимательской деятельности она также отмечает новаторские достижения на соответствующем целевом рынке и уделяет особое внимание высокой инновационной силе компаний. Значение премии для экономики обеих стран огромно: компании малого и среднего бизнеса являются двигателем экономики Германии дома и за рубежом.