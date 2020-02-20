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2020-02-20T03:15+0300
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The Weekend представил заглавный трек из нового альбома
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РИА Новости

The Weekend представил заглавный трек из нового альбома

03:15 20.02.2020
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Канадский певец The Weekend (Эйбел Тесфайе) представил в сети заглавный трек After hours из нового одноименного альбома.
Музыкант поет о девушке, с которой у него, по всей видимости, не сложились отношения. И теперь он очень сожалеет об этом.
"Где ты сейчас, когда я ты мне так нужна?
Я бы отдал все, чтобы ты была рядом".
Известно, что в трек-лист войдет 14 композиций, в том числе Heartless ("Бессердечная"), которая возглавила Billboard Hot 100, и Blinding Lights, покорившая музыкальные чарты в Великобритании.
Видео к этим песням тоже стали успешными. Так, клип на Heartless набрал на YouTube более 45 миллионов просмотров, а видео к Blinding Lights посмотрели 72 миллиона раз.
Предыдущий альбом The Weekend "Starboy" был представлен в 2016 году. В 2018 году за эту работу певец получил премию "Грэмми" в номинации "Лучший современный урбан-альбом".
Выход пластинки After hours запланирован на 20 марта. Предзаказ уже доступен.
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