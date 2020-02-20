В России появился авиапроездной для IT-компаний

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Развитие IT-компаний часто требует личных встреч и переговоров представителей. Именно поэтому в Удмуртской Республике для сотрудников фирм из этой сферы разработали спецтариф на перелеты, или IT-проездной, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мы заинтересованы в развитии наших IT-компаний и стремимся к созданию условий для комфортного ведения бизнеса. А поскольку статья на авиаперелеты играет значительную роль при командировочном способе работы, мы предложили разработать специальный тариф, который поможет сократить затраты на перелеты", — отметил Тимур Меджитов, министр информатизации и связи республики.

Спецтариф рассчитан на перелеты по самым востребованным маршрутам: Ижевск — Москва — Ижевск, а также Ижевск — Санкт-Петербург — Ижевск. Стоимость перелета до Москвы составит 4500 рублей, а до Санкт-Петербурга — 4900 рублей.

Среди преимуществ нового проездного — возможность совершить несколько перелетов туда-обратно по фиксированной цене и в необходимые даты.