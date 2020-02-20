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2020-02-20T14:28+0300
https://ria.ru/20200220/1564972985.html
В России появился авиапроездной для IT-компаний
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РИА Новости

В России появился авиапроездной для IT-компаний

08:00 20.02.2020 (обновлено: 14:28 20.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Развитие IT-компаний часто требует личных встреч и переговоров представителей. Именно поэтому в Удмуртской Республике для сотрудников фирм из этой сферы разработали спецтариф на перелеты, или IT-проездной, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Мы заинтересованы в развитии наших IT-компаний и стремимся к созданию условий для комфортного ведения бизнеса. А поскольку статья на авиаперелеты играет значительную роль при командировочном способе работы, мы предложили разработать специальный тариф, который поможет сократить затраты на перелеты", — отметил Тимур Меджитов, министр информатизации и связи республики.
Спецтариф рассчитан на перелеты по самым востребованным маршрутам: Ижевск — Москва — Ижевск, а также Ижевск — Санкт-Петербург — Ижевск. Стоимость перелета до Москвы составит 4500 рублей, а до Санкт-Петербурга — 4900 рублей.
Среди преимуществ нового проездного — возможность совершить несколько перелетов туда-обратно по фиксированной цене и в необходимые даты.
Такая мера поддержки реализуется впервые и доступна всем IT-компаниям Удмуртии. На данный момент в регионе работают 864 организации этой отрасли.
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Хорошие новостиХорошие новостиIT-компанииУдмуртская Республика (Удмуртия)
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