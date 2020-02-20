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"Основные поставки — с Украины". Где Европа открыла новый рынок оружия
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РИА Новости

"Основные поставки — с Украины". Где Европа открыла новый рынок оружия

08:00 20.02.2020 (обновлено: 16:20 20.02.2020)
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© AFP 2020 / Mahmud TurkiaБойцы, лояльные правительству национального согласия, ведут огонь на позиции в районе аль-Савани к югу от ливийской столицы Триполи
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, ведут огонь на позиции в районе аль-Савани к югу от ливийской столицы Триполи
© AFP 2020 / Mahmud Turkia
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Ответственность за нелегальные поставки оружия в Ливию несут страны Евросоюза, заявил маршал Халифа Хафтар, контролирующий восточные провинции охваченной гражданской войной страны. Насколько обоснованны обвинения мятежного военачальника и чего он добивается, разбиралось РИА Новости.

Хаос в поставках оружия

"Контрабанду организуют европейцы. Они досконально знают все пути доставки оружия и переброски наемников", — уверен глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.
На 26 февраля намечен старт политического процесса по урегулированию в Ливии. О том, что после введения режима прекращения огня надо задействовать дипломатические методы, в январе договорились на Берлинской конференции представители Евросоюза, ООН, России, Турции и США.
Сами конфликтующие стороны в столицу ФРГ не приехали. Маршал Хафтар требовал, чтобы внешние игроки не вмешивались в конфликт. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаез Сарадж настаивал на том же. Опасения обоих связаны с тем, что зарубежные державы усердствуют не только в миротворчестве, но и в военной помощи противнику.
Маршала раздражает Турция, открыто поддерживающая правительство Сараджа. В свою очередь, глава ПНС обвинял Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Францию и Россию в поставках вооружений Хафтару.
Реджеп Тайип Эрдоган оправдывался тем, что только правительство Сараджа признано международным сообществом. Он готов прекратить помощь, если и Хафтар откажется от внешней поддержки, в которой турецкий лидер упрекал Москву. Российские власти ответили, что ведут диалог со всеми сторонами ливийского противостояния.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель специального представителя по политическим вопросам в Ливии Стефани Уильямс и министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступают на Мюнхенской конференции по безопасности
Заместитель специального представителя по политическим вопросам в Ливии Стефани Уильямс и министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступают на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель специального представителя по политическим вопросам в Ливии Стефани Уильямс и министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступают на Мюнхенской конференции по безопасности

Хрупкое перемирие

За соблюдением перемирия следил специальный военный комитет Ливии. В него вошли по пять представителей от каждой из противоборствующих сторон. Комитет так и назвали: "Пять плюс пять". За ситуацией наблюдала и миссия ООН по поддержке Ливии. Все пришли к выводу: перемирие нарушается. Более того, в Ливию продолжают поступать нелегальные вооружения.
"Хрупкому перемирию угрожает продолжающийся приток иностранных боевиков, оружия, боеприпасов", — говорится в отчете ооновских наблюдателей.
Деталей не приводится. Миссия ООН не первый раз бьет тревогу. Еще накануне Берлинской конференции специальный посланник организации по Ливии Гассан Саламе призывал прекратить поставки вооружений противоборствующим сторонам. "Это создает замкнутый круг. Конфликт затягивается", — убеждал Саламе.
Нарушение режима прекращения огня — одна из причин отказа России поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по итогам Берлинской конференции. Москва объяснила, что сами участники конфликта пока не договорились об условиях перемирия.
"Ливийцы только начали диалог, в том числе в рамках совместного военного комитета "Пять плюс пять". Именно в рамках их диалога и должны быть сформированы параметры прекращения огня, о котором говорится в Берлинском коммюнике", — уточнил постпред России при ООН Василий Небензя.
© AP Photo / Francois MoriПремьер-министр Ливии Фаез Сарадж после Международной конференции по Ливии в Елисейском дворце в Париже, Франция
Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж после Международной конференции по Ливии в Елисейском дворце в Париже, Франция
© AP Photo / Francois Mori
Премьер-министр Ливии Фаез Сарадж после Международной конференции по Ливии в Елисейском дворце в Париже, Франция

Европейскими тропами

Маршал Хафтар взял под контроль восток страны шесть лет назад. И никто не верил, что он решил эту задачу без посторонней помощи.
Это вскоре подтвердилось. За Хафтаром стояли Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ. Прошлым летом в нелегальных поставках оружия маршалу заподозрили Париж: на базе в городе Гарьян обнаружили противотанковые управляемые ракеты французского производства. В Елисейском дворце все отрицают, хотя и не скрывают симпатий к главе ЛНА.
Считалось, что правительство Сараджа вооружали Турция и Катар, возможно — Италия. В конце декабря Эрдоган открыто встал на сторону ПНС.
В прошлом году Италия пыталась запустить мирный процесс, но переговоры не дали результатов.
В августе во время авиаударов ПНС по аэропорту Аль-Джуфра пострадали два украинских транспортных самолета Ил-76ТД. Выяснилось, что они доставляли из ОАЭ контрабандное оружие для Хафтара.
Чуть раньше, в мае, из турецкого порта Самсун вышел транспорт с военной техникой. Зарегистрированное в Молдавии и шедшее под флагом этой страны судно находилось в управлении одной из верфей Турции. Груз предназначался для Сараджа.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Борис Джонсон во время встречи на полях Международной конференции по Ливии в Берлине

Хафтар злится

Обвинения Хафтара в адрес ЕС — способ снять с себя ответственность за нарушения режима прекращения огня, считает политолог, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов.
"Говоря о поставках оружия из Европы, Хафтар имеет в виду помощь Италии правительству Сараджа. Его раздражает, что итальянцы развернули военный госпиталь возле Мисураты, где лечатся военные ПНС. Госпиталь охраняют итальянцы, они сутками ведут наблюдение за ситуацией и докладывают обо всем Сараджу. Но когда сам Хафтар получает вооружения из ЕС, он оправдывает это борьбой с терроризмом", — поясняет эксперт РИА Новости.
Заявления маршала — это еще и попытки подготовить почву для невыполнения берлинских соглашений.
"В Берлине вопрос об эмбарго оружия был ключевым. Хафтар хочет показать, что не он первый его нарушил. Отсюда выпады в адрес европейцев. Перед запуском процесса политического урегулирования 26 февраля маршал поднимает ставки и переводит стрелки. Он не раз отмечал, что готов соблюдать режим прекращения огня только вблизи Триполи, а в других регионах страны продолжит вооруженную борьбу", — уточняет Лукьянов.
© REUTERS / Libyan National ArmyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи в Берлине
Президент Франции Эммануэль Макрон и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи в Берлине
© REUTERS / Libyan National Army
Президент Франции Эммануэль Макрон и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи в Берлине
Вместе с тем политолог указывает, что после вовлечения Турции в эту войну на стороне ПНС Хафтара тут же поддержала Греция.
"Но основные поставки вооружений в Ливию — из стран Восточной Европы, в том числе с Украины и из Белоруссии. Идет оружие и из Сербии, Хорватии и других стран бывшей Югославии, где после войны этого добра хватает. Причем это не на правительственном уровне, это частные компании, которые просто заинтересованы в прибыли", — добавляет Лукьянов.
Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов связывает резкую риторику Хафтара с тем, что именно европейцы заставили его прервать наступление.
"Страны Европы продавили через Совет Безопасности ООН резолюцию, одно из условий которой — режим прекращения огня. Хафтару это не нравится, но он вынужден соблюдать договоренности. Иначе ему грозят серьезные санкции. Сарадж, наоборот, может быть доволен европейцами", — заключает Семенов.
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Кирилл СемёновВосточная ЕвропаХалифа ХафтарВасилий НебензяРИА НовостиЕвросоюзФранцияООНИталияВ мире
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