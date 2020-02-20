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РИА Наука
2020-02-20T20:45+0300
https://ria.ru/20200220/1564971769.html
Серийных сексуальных маньяков-убийц классифицировали по "почерку"
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РИА Новости

Серийных сексуальных маньяков-убийц классифицировали по "почерку"

09:00 20.02.2020 (обновлено: 20:45 20.02.2020)
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© Depositphotos / VitalikRadkoАгрессивный мужчина в лифте
Агрессивный мужчина в лифте
© Depositphotos / VitalikRadko
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) изучили мотивы разных типов серийных сексуальных убийц и выделили факторы, приводящие к преступной агрессии и определяющие ее стиль. Результаты, имеющие существенную ценность для криминалистики, опубликованы в журнале "Психология и право".
Сегодня, как считают специалисты, сотрудники правоохранительных органов зачастую испытывают острую нехватку научных данных о лицах, причастных к серийному сексуальному насилию. Разработанная психологами МГППУ модель, по мнению авторов, позволит опираться в ходе расследования на обоснованные предположения о типовом характере преступника, наделенном конкретными розыскными признаками.
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Исследование отталкивалось от идей психолога Л.П. Конышевой, разделяющей серийных сексуальных убийц на "сексуальных маньяков", "силовиков" и "ситуативников". Проведенный учеными анализ позволил выделить из выборки представителей “чистых” типов, составивших 39% — у остальных же формирование криминальной агрессии определяется сочетанием "чистых" типовых факторов.

Испорченные механизмы

Каждый тип преступника, как считают ученые, характеризуется доминирующим личностным фактором: для "сексуального маньяка" это сексуальная патология, вызванная органическими нарушениями мозга; для "силовика" — пограничная психологическая патология; для "ситуативника" — дефицит личностных структур (интеллектуальных, эмоциональных, социально-ролевых), контролирующих реализацию агрессивных и сексуальных влечений.
"Проделанная работа позволила перейти при характеристике типов серийных сексуальных убийц с языка описательных метафор на язык психологических детерминант, преобладающих при формировании криминальной агрессии", — заявил декан факультета юридической психологии МГППУ Николай Дворянчиков.
Специфика мотивации "сексуальных маньяков" определяется аномальными сексуальными влечениями, условием удовлетворения которых является убийство объекта желания. Цель убийства — получение сексуального возбуждения и оргазма от мучений жертвы, либо от возможности манипуляций с мертвым телом. Для таких убийц характерен активный поиск или создание ситуации, соответствующей влечению.
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Дисгармония личностных черт у "силовиков" обуславливает стремление к насильственному самоутверждению. Осуществление сексуальной власти и контроля, при котором убийство является наказанием жертвы, связано с наличием некорректируемых личностных концепций враждебности к женщинам. Такие преступники крайне избирательны и осторожны в отношении ситуативных факторов.
Для "ситуативников" цель убийства — подавление сопротивления, обездвиживание для доступа к телу жертвы. Для таких убийц характерен механизм "переадресации агрессии", то есть вымещение на жертве накопленного эмоционального негатива по отношению ко всем вообще. Ситуативные факторы четко определяют такую активность: действия преступника спонтанны и часто связаны с высоким риском обнаружения, а отпор жертвы или появление очевидцев могут принудить его прервать начатое.

Повадки душегуба

"Статистический анализ выявил специфичные для каждого из трех типов убийц признаки-маркеры криминального поведения, а также специфичные для "силовика" и "сексуального маньяка" сочетания признаков личности с докриминальным и криминальным поведением", — рассказал Николай Дворянчиков.
Особенности докриминального поведения "сексуальных маньяков" включают конфликтность с супругами из-за низкой половой потенции, отсутствие сексуального влечения к женщине, нестандартную эмоциональную привязанность к детям, подросткам и пожилым людям, а также желание мучить и убивать животных. Кроме того, преступникам этого типа присущи поздний возраст начала половой жизни, эндокринологические заболевания и психические заболевания близких родственников.
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Для криминальной активности "сексуальных маньяков", как считают ученые, характерен выбор жертв и женского, и мужского пола в широком возрастном диапазоне, поиск которых они чаще всего проводят только в определенных зонах. Будущее место преступления они находят заранее и способны заманить туда жертву хитростью.
Как правило, этот тип совершает убийство до действий сексуального характера, а половой акт в естественной форме может быть заменен символической активностью. "Сексуальный маньяк" склонен совершать преступления в первой половине дня и похищать у жертв малоценные предметы, остающиеся у него.
Представители “силовиков” в докриминальной активности склонны к многочисленным сексуальным контактам и частой смене партнерш, любят принуждать к вступлению в половую связь, в том числе с использованием служебного положения. Для них характерна конфликтность с супругами из-за повышенных сексуальных требований и измен, стремление причинить боль партнеру и фиксация на заботе о здоровье, питании и физической форме.
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Жертвами этого типа убийц обычно становятся сексуально привлекательные женщины 18—25 лет. Преступник заранее изучает и подготавливает место преступления. Сексуальная агрессия в этом случае не связана с девиациями и предполагает половой акт, чаще всего – многократный. Убийство происходит только после изнасилования, а личные вещи жертвы обычно похищаются с целью наживы.
При исследовании были использованы архивные данные судов Москвы и Московской области, а также ФГБУ "ФМИЦПН имени В.П. Сербского".
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