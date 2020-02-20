Бесплатное жилье. Как сэкономить и завести друзей в отпуске

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Олеся Печенкина. У отелей и онлайн-площадок для краткосрочной аренды жилья есть два серьезных конкурента — обмен домами и каучсерфинг. После выхода фильма "Отпуск по обмену" идея доверить жилье незнакомцу перестала казаться такой уж рискованной. Если героини мелодрамы смогли обрести личное счастье, то чего ждать туристам в реальном мире? Каково это — влюбиться в хоста в Италии или пустить в дом голландцев — в материале РИА Новости.

Что такое каучсерфинг

"Это как приехать в гости к другу. Он дает тебе койко-место/диван/комнату, где ты ночуешь. Но каучсерфинг подразумевает общение. Лучше останавливаться у человека, чей профиль понравился, чтобы были общие темы для разговора", — говорит Екатерина Бойко из Москвы.

Она добавляет, что в Италии, где она так любит путешествовать, люди очень открытые и приветливые. "С некоторыми сложились дружеские отношения, они ко мне в гости приезжают", — говорит Екатерина.

Каучсерфинг отличается от обмена домами тем, что необязательно приглашать хоста (так называют хозяина жилья, у которого ты останавливаешься) совершить ответный визит — хватит и позитивного отзыва на его странице на специализированном сайте.

Но, оказавшись с незнакомым человеком на одной территории, есть шанс действительно стать друзьями. Случаются и романтические истории. "К одному моему хосту в Италии несколько лет назад приехала девушка из России. Между ними завязались отношения, потом она к нему переехала. Сейчас они женаты", — рассказывает Бойко.

Чтобы стать каучсерфером, достаточно зарегистрироваться на одноименном сайте. Это ничего не стоит. Но чтобы получить доступ к безлимитным запросам на ночлег, необходимо верифицировать аккаунт и заплатить 60 долларов.

Советы новичкам

Опытные каучсерферы советуют искать начинающих хостов, которым еще не надоело показывать достопримечательности города и рассказывать о своей культуре. Их можно вычислить по небольшому количеству отзывов.

"В 15 лет я с двумя одноклассницами поехала на три недели в Великобританию. Мы жили в семье — муж и жена, сыновья уехали на лето в лагерь, в их комнаты нас и поселили. Хозяева расспрашивали про Россию, возили на экскурсии в Лондон, рассказывали о своей стране. Перед отъездом мы в благодарность приготовили на ужин традиционные русские блюда — борщ и блины", — рассказала Оксана Афанасьева из Санкт-Петербурга. Директор школы, где она училась, через сайт каучсерфинга находила британские семьи и организовывала небольшие туры для ребят. А потом дети оттуда приезжали погостить в Россию.

Важное условие — будьте готовы соблюдать правила владельцев дома.

"Однажды мы с девушкой остановились в семье веганов в Барселоне. Так в дом нельзя было приносить "запрещенные" продукты и тем более готовить их. Пришлось неделю на растительной диете сидеть", — поделился Виктор Самойлов из Москвы.

Лучше всегда иметь запасной вариант жилья. Хост внезапно может передумать звать к себе или просто перестает отвечать на сообщения.

"Однажды во Флоренции мой хост отказался принять меня и отправил к другу. Но тот тоже не пустил к себе. Сказал, что пару раз из России к нему приезжали девушки, которые считали, что каучсерфинг — бесплатный отель, и не общались с ним", — рассказала Екатерина Бойко.

Обмен домами

© Columbia Pictures (2006) Кадр из фильма "Отпуск по обмену" © Columbia Pictures (2006) Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

Каучсерфинг больше подходит одиноким путешественникам или парам, но как быть семьям с детьми? Снять номер на семь человек в отеле или арендовать отдельный коттедж — дорого. Но можно неограниченное количество раз останавливаться в разных уголках мира за 150 долларов в год — в среднем столько стоит доступ на сайты по обмену домами. Перед оплатой пользователи регистрируются, заполняют анкету и загружают фотографии своего дома.

"Это естественный страх — пустить в дом чужих людей. Но перед этим вы долго переписываетесь, созваниваетесь и к моменту обмена становитесь хорошими знакомыми или даже друзьями. Все же чтобы подстраховаться, советую не держать в доме особо ценные вещи", — рассказывает Мария Барабаш, путешествующая таким способом восемь лет.

Обмены бывают одновременные и отложенные. Если хозяева просто оставляют на пару недель свой дом гостям из-за рубежа, а сами пока не спешат с ответным визитом, то приехавшие иностранцы будут должны эти две недели владельцам приютившего их жилища.

"Последний раз мы поменялись домами с семьей из Амстердама. Это был фантастический отпуск, мы провели его как настоящие голландцы: гуляли по исторической части города, любовались каналами. А наши голландские партнеры по обмену отдохнули у нас на вилле, наслаждаясь белыми пляжами и лазурной водой Сардинии. Мы все остались в восторге от этого опыта", — поделилась впечатлениями итальянка Мария Роза Джанналия.