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Туризм
2020-02-20T03:24+0300
https://ria.ru/20200220/1564964596.html
В США пони по кличке Фред стал пассажиром бизнес-класса в самолете
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РИА Новости

В США пони по кличке Фред стал пассажиром бизнес-класса в самолете

03:24 20.02.2020
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© The SunПони на борту самолета
Пони на борту самолета
© The Sun
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Американка Рония Фроуз купила авиабилет в бизнес-класс самолета своему пони по кличке Фред. В полет она нарядила его в голубой комбинезон, сообщает The Sun.
Фред – животное, оказывающее психологическую поддержку. Он прошел специальное обучение, чтобы помогать своей хозяйке справляться со стрессом. Согласно законам США, пассажиры имеют право брать с собой таких животных бесплатно. Но Рония Фроуз полностью оплатила перелет из Мичигана в Калифорнию для себя и Фреда.
Она сказала, что сделала это для того, чтобы пони чувствовал себя комфортно и запомнил путешествие на всю жизнь. Перед полетом лошадка прошла курсы по поведению в самолете. Другие пассажиры отнесли к Фреду дружелюбно, никто не возражал против его присутствия.
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