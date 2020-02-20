В США пони по кличке Фред стал пассажиром бизнес-класса в самолете

Фред – животное, оказывающее психологическую поддержку. Он прошел специальное обучение, чтобы помогать своей хозяйке справляться со стрессом. Согласно законам США, пассажиры имеют право брать с собой таких животных бесплатно. Но Рония Фроуз полностью оплатила перелет из Мичигана в Калифорнию для себя и Фреда.

Она сказала, что сделала это для того, чтобы пони чувствовал себя комфортно и запомнил путешествие на всю жизнь. Перед полетом лошадка прошла курсы по поведению в самолете. Другие пассажиры отнесли к Фреду дружелюбно, никто не возражал против его присутствия.