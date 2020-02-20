Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Максим Рубченко. Сегодня лидеры государств Евросоюза соберутся на внеочередной саммит для обсуждения бюджета на ближайшие семь лет. Из-за Brexit ЕС угрожает острый финансовый кризис. Ведущие державы предлагают оптимизировать расходы. Бедные страны настаивают на том, чтобы основные доноры увеличили взносы в общий бюджет. Чем могут закончиться эти дискуссии — в материале РИА Новости.

Денег нет, но вы держитесь

Обсуждения бюджета Евросоюза всегда носят ожесточенный характер, поскольку речь идет о том, сколько придется выложить из собственного кармана в общий котел и, что еще важнее, — кому и в каком объеме достанутся эти деньги.

Но в нынешнем году, по словам президента Европейского совета Чарльза Мишеля, переговоры обещают стать "самыми сложными за всю историю Евросоюза", поскольку возникла новая проблема: Великобритания вышла из ЕС и, соответственно, больше не платит никаких взносов.

Образовавшаяся финансовая дыра оценивается в 80 миллиардов евро на семь лет. И надо решить, как компенсировать потери.

Необходимость затянуть пояса резко обострила противоречия между странами-донорами, за чей счет в основном формируется бюджет ЕС, и "бедными родственниками", чья экономика критически зависит от финансовой помощи Брюсселя.

Доноры настаивают на сокращении расходов и пересмотре финансовых приоритетов. Так называемая экономная пятерка — Австрия, Германия, Нидерланды, Швеция и Дания — требует ограничить взносы одним процентом валового национального дохода (ВНД) (сейчас — 1,067%).

Канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Швеции Стефан Левен изложили свои аргументы в совместной статье, опубликованной Financial Times.

"Сейчас нам просто необходимо осознать предел наших возможностей, — пишут они. — Бюджетные взносы должны оставаться стабильными, на уровне одного процента валового национального дохода".

Авторы статьи указывают, что расходы доноров постоянно растут.

"Финансовое бремя в Евросоюзе все в большей степени ложится на плечи все меньшего числа государств, — подчеркивают они. — Фактически наши четыре страны плюс Германия обеспечивают 75% платежей в бюджет ЕС".

Кроме того, ведущие страны настаивают на пересмотре приоритетов в бюджетной политике Евросоюза. "Крайне важно сосредоточить гораздо большую долю бюджета на вызовах сегодняшнего дня — содействии инновационной и конкурентоспособной экономике, борьбе с изменением климата, вопросах миграции и безопасности", — отмечают лидеры Австрии, Дании, Швеции и Нидерландов.

Для решения новых проблем они предлагают сократить расходы Евросоюза на "политику сплоченности", то есть на финансирование экономического развития наиболее отсталых стран сообщества, и на программу поддержки сельхозпроизводителей.

Грабь награбленное

"Экономной пятерке" противостоит блок беднейших государств Евросоюза, называющих себя "друзьями сплоченности". Это все бывшие соцстраны, а также Испания, Греция, Португалия, Кипр и Мальта.

Первого февраля "друзья сплоченности" на встрече в Португалии договорились противостоять предложениям "экономной пятерки". "Эти инициативы лишают наши страны возможности поступательного экономического развития, — говорится в их декларации. — Финансирование политики сплоченности на 2021-2027 годы надо поддерживать на уровне бюджета 2014-2020 годов в реальном выражении. Ни одно государство не должно столкнуться с резким сокращением выплат в рамках бюджета сплоченности".

Что же касается новых проблем, то, по мнению "друзей сплоченности", их следует решать не сокращением действующих программ, а увеличением национальных взносов в бюджет ЕС практически на треть — до 1,3% ВНД.

Реакция последовала незамедлительно: Себастьян Курц пригрозил наложить вето, подчеркнув, что для его страны "неприемлемо" отдавать в бюджет Евросоюза более одного процента ВНД.

Президент Европейского совета Чарльз Мишель на прошлой неделе выдвинул компромиссный вариант — увеличение национальных взносов до 1,1% ВНД. Недостающие средства предлагается собрать посредством новых налогов — на пластик, цифровые монополии, выбросы парниковых газов и тому подобное.

Мишель предупредил: сокращение программ сплоченности и поддержки сельского хозяйства неизбежно. Фонд сплоченности он рекомендует урезать на 12%, финансирование Европейского сельскохозяйственного фонда — на 14%.

Европарламент, которому предстоит утверждать бюджет, все это уже отверг. Большинство в нем — как раз у бедных стран.

"Европейский парламент не даст согласия на бюджет, предусматривающий сокращение ключевых программ. Это может привести к отставанию Европы от таких стран, как Китай и США, — заявил спикер Дэвид Сассоли. — Это очень далеко от того, что нам нужно".

Он уточнил, что парламентарии согласятся только с увеличением национальных взносов до 1,3 процента ВВП. "Нам нужна амбициозная бюджетная программа ЕС", — добавил он.

Экзистенциальный кризис

В сегодняшних бюджетных дискуссиях речь, по сути, идет даже не о деньгах, а о смысле и целях Евросоюза.

Для Старой Европы главное — благополучие своих граждан. "Ответственный подход в сложившейся ситуации заключается в том, чтобы расставить приоритеты в интересах налогоплательщиков", — подчеркивают лидеры Австрии, Дании, Швеции и Нидерландов.

Бывшие соцстраны пытаются навязать объединенной Европе другое — сдерживание России. И постоянно требуют денег на различные проекты, не имеющие экономического смысла, но демонстрирующие их независимость от Москвы, — типа железной дороги Baltic Rail или строительство СПГ-терминалов.

На подобные авантюры "друзьям солидарности" не жалко никаких денег при условии, что расходы оплачивает Брюссель. Однако терпение стран-доноров уже на пределе.

Еврокомиссия должна одобрить новый бюджет единогласно, что, учитывая жесткую позицию оппонентов, пока нереально. И даже если "экономная пятерка" и "друзья сплоченности" найдут какой-то компромисс, его нужно протащить через Европарламент. А там ни о каких уступках и слышать не хотят.

Так что, скорее всего, в новый бюджетный цикл Европейский союз войдет без согласованного финансового закона. Это значит, что страны-доноры сохранят взносы на том уровне, который сочтут справедливым.