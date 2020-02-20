Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T10:29+0300
https://ria.ru/20200220/1564957405.html
Убойная "плетка": какой русской винтовкой воюет весь мир
https://cdn21.img.ria.ru/images/156177/66/1561776654_0:275:3072:2003_1036x0_80_0_0_f44efa332e0e7ab125d34a4a02919217.jpg
РИА Новости

Убойная "плетка": какой русской винтовкой воюет весь мир

08:00 20.02.2020 (обновлено: 10:29 20.02.2020)
26609
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
Военнослужащий стреляет из снайперской винтовки Драгунова
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Простая конструкция, надежность, точность и мировое признание — самозарядная 7,62-миллиметровая винтовка СВД воюет уже более полувека. Это самое массовое снайперское оружие в мире. Ровно 100 лет назад, 20 февраля 1920-го, родился выдающийся конструктор Евгений Драгунов, для которого СВД стала делом всей жизни. О его главном детище — в материале РИА Новости.

Одна из трех

В конкурсе проектов новой полуавтоматической винтовки для армейских снайперов у Ижевского механического завода, где работал Драгунов, были серьезные конкуренты. Так, конструктор Сергей Симонов предложил снайперскую винтовку СВС, а ковровские оружейники под руководством Александра Константинова — винтовку 2Б-В-10.
Перед Драгуновым и его коллегами не ставили задачу создать снайперскую винтовку в традиционном понимании — грубо говоря, снайпер не должен был работать с ней по одиночной цели из "лежки". Военным требовалось массовое оружие для поддержки мотострелковых подразделений. Стрелок с самозарядкой должен сохранять мобильность, ведя прицельный и интенсивный огонь на дистанции до 600 метров.
Автоматы АК-12 и АК-15
18 марта 2019, 08:00
Дайте огня. Почему Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
Точность, небольшая масса, безотказность в любых климатических условиях и максимальная компактность — значилось в техническом задании. Так, чтобы снайпер мог действовать даже в стесненных условиях и стрелять из транспорта на ходу.
Образец под индексом ССВ-58 "перестрелял" конкурентов на первых же испытаниях. Примечательно, что на некоторых этапах к тестам привлекали прославленного снайпера Великой Отечественной войны Василия Зайцева. Винтовка Симонова выбыла из конкурса, так как получилась ненадежной и капризной — даже в нормальных условиях часто случались задержки выстрела.
Опытная снайперская винтовка Симонова СВС (СССР)
Опытная снайперская винтовка Симонова СВС (СССР)
Опытная снайперская винтовка Симонова СВС (СССР)
У конструкций Драгунова и Константинова тоже хватало недостатков, но большинство конструкторы сумели устранить. Финальные испытания состоялись зимой 1962-го. По кучности стрельбы оба образца показали себя примерно одинаково, подтвердив эффективность даже в руках стрелков без серьезной подготовки. Однако изделие Драгунова переиграло конкурента по надежности и ресурсу.
В 1963-м первые экземпляры новой самозарядки поступили на вооружение под индексом СВД. В каждом мотострелковом подразделении был как минимум один боец с такой винтовкой. Приоритетные для армейских снайперов цели на поле боя — расчеты пулеметов, противотанковых средств, безоткатных орудий, связисты и офицеры.
Снайперска винтовка 2Б-В-10 Константинова
Снайперска винтовка 2Б-В-10 Константинова
Снайперска винтовка 2Б-В-10 Константинова

Идеальная конструкция

Автоматика СВД построена на принципе отвода пороховых газов через отверстие в стенке ствола. Канал ствола запирается поворотом затвора против часовой стрелки. На затворе выточены три боевых упора, что заметно уменьшает габариты механизма, а также улучшает кучность стрельбы. После выстрела пороховые газы отталкивают газовый поршень и затворную раму в крайнее заднее положение, затвор открывает канал ствола и выбрасывает гильзу, затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок. Далее возвратный механизм перегоняет раму и затвор вперед, досылая очередной патрон из магазина. Для повторного выстрела нужно лишь отпустить спусковой крючок и нажать его снова.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСнайперские винтовки СВД
Снайперские винтовки СВД
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Снайперские винтовки СВД
Особое внимание Дегтярев уделил эргономике. Винтовка получилась относительно небольшой — по габаритам сопоставима с автоматом Калашникова. Одна из особенностей — деревянный приклад, выполненный по скелетной схеме с вырезом-рукояткой. Многие решения при разработке приклада и цевья позаимствовали у спортивного оружия.
Автомат Калашникова
10 ноября 2019, 08:00
"Сначала его боялся": автомат Калашникова глазами прошедших горячие точки
Конечно, винтовку еще предстояло довести до ума. Некоторые недостатки устранялись уже после принятия ее на вооружение. В частности, для продления ресурса ствол стали хромировать не частично, а полностью. Доработали горловину магазина, снизив количество задержек при стрельбе, вылечили несколько других "детских болячек".
В результате СВД признана самой надежной снайперской винтовкой в мире. К тому же это первая в мире самозарядка повышенной точности. После успеха советских оружейников в западных странах тоже появилось подобное оружие для армейских снайперов или, как их еще называют, "марксменов".
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБойцы движения "Хезболлах" на передовых позициях Сирийской арабской армии (САА) у дороги из Хомса в Пальмиру
Бойцы движения Хезболлах на передовых позициях Сирийской Арабской Армии (САА) у дороги из Хомса в Пальмиру
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Бойцы движения "Хезболлах" на передовых позициях Сирийской арабской армии (САА) у дороги из Хомса в Пальмиру

Большое семейство

СВД успешно применялась в войсках десятилетиями. Тем не менее как и любому, даже самому лучшему оружию, винтовке требовалась модернизация. Так, в 1990-е на вооружение милицейского спецназа поступила модель ОЦ-03, построенная на базе СВД. Снайперам МВД зачастую приходится действовать в городских условиях, где ценится компактное оружие. ОЦ-03 выполнена по схеме "булл-пап" — рукоятка управления сдвинута вперед под цевье. Длина всей винтовки — менее метра, притом что ствол достигает 520 миллиметров. Внутренняя компоновка сохранилась полностью. Также добавилась модель с возможностью автоматического огня.
CC BY-SA 2.5 / Michal Maňas / Ствольная коробка СВДС крупным планом
Ствольная коробка СВДС крупным планом
CC BY-SA 2.5 / Michal Maňas /
Ствольная коробка СВДС крупным планом
Примерно в то же время в Ижевске разработали снайперскую винтовку для подразделений Воздушно-десантных войск. Длина прежняя — чуть больше 1100 миллиметров, но со складным прикладом. СВДС ("складная") поступила на вооружение ВДВ в начале 1990-х.
В 2000-х российским военным понадобилась крупнокалиберная винтовка, способная пробивать бронежилеты пехотинцев и легкобронированную технику. Модификация СВДК ("крупнокалиберная") рассчитана на более мощный боеприпас 9,3х64, специально разработанный на базе охотничьего патрона. На дистанции сто метров он пробивает десять миллиметров брони. Прицел ПСО-1 заменили на более современный 1П70 "Гиперион" с возможностью прицельной стрельбы до 1300 метров. Конструкцию механизма СВД при этом пришлось усилить, однако принципиально ничего не меняли.
Автоматический пистолет Стечкина
31 марта 2019, 08:00
Всегда на взводе. Лучшие армейские пистолеты ХХ века
Последняя модификация — СВДМ — разработана несколько лет назад. Для повышения стабильности при стрельбе и кучности оружейники немного укоротили и утяжелили ствол. Кроме того, на СВДМ при необходимости устанавливается прибор бесшумной стрельбы, планки Пикатинни позволяют быстро навесить оптические и ночные прицелы. Из СВДМ можно вести прицельный огонь по целям на дальности до 800 метров.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамозарядная винтовка СВЧ
Самозарядная винтовка СВЧ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Самозарядная винтовка СВЧ
Еще одна перспективная разработка российских инженеров на базе СВД — снайперская винтовка СВЧ конструкции Чукавина. Эта винтовка значительно короче — меньше метра при разложенном прикладе. За счет высокопрочных легких пластиков вес — чуть более четырех килограммов. Заявленная дальность стрельбы — 1200 метров. Годятся различные типы боеприпасов: и "мосинский" 7,62х54, и натовский 7,62х51, и снайперский калибр .338 Lapua Magnum. При этом вся автоматика взята от винтовки Драгунова, в том числе узел запирания и затворная группа, которые отличаются лишь небольшими деталями.
© Алексей НикольскСнайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
© Алексей Никольск
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ-308)
37944259
Обсудить 8
Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
Рекомендуем
Символика ЕС в Брюсселе
Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, ведут огонь на позиции в районе аль-Савани к югу от ливийской столицы Триполи
"Основные поставки — с Украины". Где Европа открыла новый рынок оружия
Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания УПА и Дню защитника Украины
Украина определилась со своими "героями", выбрав нацистов
Сотрудник на Абаканской солнечной электростанции в Республике Хакасия
Россия заработает на глобальном потеплении
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Хозяин автомойки издевается над своими сотрудниками
В Советске хозяин автомойки устроил "поле боя", избивая рабочих
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
57-мм дистанционно управляемый боевой модуль АУ-220М
"Шьет броню, как бумагу": российская бронетехника получит новую пушку
Последствия увеличения губ препаратом на основе гаалуроновой кислоты
Россиянки гонятся за дешевой красотой, но их уродуют
Флаги Польши и Украины
В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши
Офис компании Crypto AG в Штайнхаузене, Швейцария
Это провал. США попытались запретить всем то, что разрешают себе
Ричард Гренелл во время церемонии аккредитации послов в Берлине
Время комиссаров. Американскую разведку возглавил открытый гей
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом
IBM сомневается в возможности "Росатома" создать квантовый компьютер
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
04:21Эксперт назвал пользу штрафов для таксопарков за превышение скорости
Лента новостейМолния