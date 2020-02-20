Убойная "плетка": какой русской винтовкой воюет весь мир

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Простая конструкция, надежность, точность и мировое признание — самозарядная 7,62-миллиметровая винтовка СВД воюет уже более полувека. Это самое массовое снайперское оружие в мире. Ровно 100 лет назад, 20 февраля 1920-го, родился выдающийся конструктор Евгений Драгунов, для которого СВД стала делом всей жизни. О его главном детище — в материале РИА Новости.

Одна из трех

В конкурсе проектов новой полуавтоматической винтовки для армейских снайперов у Ижевского механического завода, где работал Драгунов, были серьезные конкуренты. Так, конструктор Сергей Симонов предложил снайперскую винтовку СВС, а ковровские оружейники под руководством Александра Константинова — винтовку 2Б-В-10.

Перед Драгуновым и его коллегами не ставили задачу создать снайперскую винтовку в традиционном понимании — грубо говоря, снайпер не должен был работать с ней по одиночной цели из "лежки". Военным требовалось массовое оружие для поддержки мотострелковых подразделений. Стрелок с самозарядкой должен сохранять мобильность, ведя прицельный и интенсивный огонь на дистанции до 600 метров.

Точность, небольшая масса, безотказность в любых климатических условиях и максимальная компактность — значилось в техническом задании. Так, чтобы снайпер мог действовать даже в стесненных условиях и стрелять из транспорта на ходу.

Образец под индексом ССВ-58 "перестрелял" конкурентов на первых же испытаниях. Примечательно, что на некоторых этапах к тестам привлекали прославленного снайпера Великой Отечественной войны Василия Зайцева. Винтовка Симонова выбыла из конкурса, так как получилась ненадежной и капризной — даже в нормальных условиях часто случались задержки выстрела.

Опытная снайперская винтовка Симонова СВС (СССР) Опытная снайперская винтовка Симонова СВС (СССР)

У конструкций Драгунова и Константинова тоже хватало недостатков, но большинство конструкторы сумели устранить. Финальные испытания состоялись зимой 1962-го. По кучности стрельбы оба образца показали себя примерно одинаково, подтвердив эффективность даже в руках стрелков без серьезной подготовки. Однако изделие Драгунова переиграло конкурента по надежности и ресурсу.

В 1963-м первые экземпляры новой самозарядки поступили на вооружение под индексом СВД. В каждом мотострелковом подразделении был как минимум один боец с такой винтовкой. Приоритетные для армейских снайперов цели на поле боя — расчеты пулеметов, противотанковых средств, безоткатных орудий, связисты и офицеры.

Снайперска винтовка 2Б-В-10 Константинова Снайперска винтовка 2Б-В-10 Константинова

Идеальная конструкция

Автоматика СВД построена на принципе отвода пороховых газов через отверстие в стенке ствола. Канал ствола запирается поворотом затвора против часовой стрелки. На затворе выточены три боевых упора, что заметно уменьшает габариты механизма, а также улучшает кучность стрельбы. После выстрела пороховые газы отталкивают газовый поршень и затворную раму в крайнее заднее положение, затвор открывает канал ствола и выбрасывает гильзу, затворная рама сжимает возвратную пружину и взводит курок. Далее возвратный механизм перегоняет раму и затвор вперед, досылая очередной патрон из магазина. Для повторного выстрела нужно лишь отпустить спусковой крючок и нажать его снова.

Особое внимание Дегтярев уделил эргономике. Винтовка получилась относительно небольшой — по габаритам сопоставима с автоматом Калашникова. Одна из особенностей — деревянный приклад, выполненный по скелетной схеме с вырезом-рукояткой. Многие решения при разработке приклада и цевья позаимствовали у спортивного оружия.

Конечно, винтовку еще предстояло довести до ума. Некоторые недостатки устранялись уже после принятия ее на вооружение. В частности, для продления ресурса ствол стали хромировать не частично, а полностью. Доработали горловину магазина, снизив количество задержек при стрельбе, вылечили несколько других "детских болячек".

В результате СВД признана самой надежной снайперской винтовкой в мире. К тому же это первая в мире самозарядка повышенной точности. После успеха советских оружейников в западных странах тоже появилось подобное оружие для армейских снайперов или, как их еще называют, "марксменов".

Большое семейство

СВД успешно применялась в войсках десятилетиями. Тем не менее как и любому, даже самому лучшему оружию, винтовке требовалась модернизация. Так, в 1990-е на вооружение милицейского спецназа поступила модель ОЦ-03, построенная на базе СВД. Снайперам МВД зачастую приходится действовать в городских условиях, где ценится компактное оружие. ОЦ-03 выполнена по схеме "булл-пап" — рукоятка управления сдвинута вперед под цевье. Длина всей винтовки — менее метра, притом что ствол достигает 520 миллиметров. Внутренняя компоновка сохранилась полностью. Также добавилась модель с возможностью автоматического огня.

Примерно в то же время в Ижевске разработали снайперскую винтовку для подразделений Воздушно-десантных войск. Длина прежняя — чуть больше 1100 миллиметров, но со складным прикладом. СВДС ("складная") поступила на вооружение ВДВ в начале 1990-х.

В 2000-х российским военным понадобилась крупнокалиберная винтовка, способная пробивать бронежилеты пехотинцев и легкобронированную технику. Модификация СВДК ("крупнокалиберная") рассчитана на более мощный боеприпас 9,3х64, специально разработанный на базе охотничьего патрона. На дистанции сто метров он пробивает десять миллиметров брони. Прицел ПСО-1 заменили на более современный 1П70 "Гиперион" с возможностью прицельной стрельбы до 1300 метров. Конструкцию механизма СВД при этом пришлось усилить, однако принципиально ничего не меняли.

Последняя модификация — СВДМ — разработана несколько лет назад. Для повышения стабильности при стрельбе и кучности оружейники немного укоротили и утяжелили ствол. Кроме того, на СВДМ при необходимости устанавливается прибор бесшумной стрельбы, планки Пикатинни позволяют быстро навесить оптические и ночные прицелы. Из СВДМ можно вести прицельный огонь по целям на дальности до 800 метров.

Еще одна перспективная разработка российских инженеров на базе СВД — снайперская винтовка СВЧ конструкции Чукавина. Эта винтовка значительно короче — меньше метра при разложенном прикладе. За счет высокопрочных легких пластиков вес — чуть более четырех килограммов. Заявленная дальность стрельбы — 1200 метров. Годятся различные типы боеприпасов: и "мосинский" 7,62х54, и натовский 7,62х51, и снайперский калибр .338 Lapua Magnum. При этом вся автоматика взята от винтовки Драгунова, в том числе узел запирания и затворная группа, которые отличаются лишь небольшими деталями.