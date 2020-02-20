"Прекрасный пол" и "наши защитники": нужны ли гендерные праздники

Почему мужчины чувствуют вину, когда их поздравляют с Днем Защитника Отечества, а женщины не рады одной розе в Международный женский день? В каких ещё странах отмечают гендерные праздники, и можно ли считать это сексизмом? И где грань, которую не стоит переступать в поздравлениях?