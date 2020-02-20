Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЯсноПонятно
Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.
2020-02-20T14:12+0300
https://ria.ru/20200220/1564875170.html
"Прекрасный пол" и "наши защитники": нужны ли гендерные праздники
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564995555_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_3a14b7f7862042589c67779dcd0efedc.jpg
РИА Новости

"Прекрасный пол" и "наши защитники": нужны ли гендерные праздники

12:00 20.02.2020 (обновлено: 14:12 20.02.2020)
2364
ЯсноПонятно
"Прекрасный пол" и "наши защитники": нужны ли гендерные праздники
Вчера, 12:00
Маме — цветы, парню — носки, коллегам — пиццу. 23 февраля и 8 Марта — это "праздники неловкости", способ разбавить офисную рутину или повод сказать близким приятные слова? Почему гендерные праздники часто превращаются в соревнование: кто оригинальнее и масштабнее поздравит? И, может, они вовсе устарели, если все говорят о равенстве?
Эпизод подготовлен в партнерстве с порталом hh.ru.
Почему мужчины чувствуют вину, когда их поздравляют с Днем Защитника Отечества, а женщины не рады одной розе в Международный женский день? В каких ещё странах отмечают гендерные праздники, и можно ли считать это сексизмом? И где грань, которую не стоит переступать в поздравлениях?
Обсуждают Лина, Ваня и Ксюша. Эксперт эпизода — руководитель пресс-службы портала hh.ru Александр Джабаров рассказывает, как относятся к этим праздникам представители разных профессий и отмечают ли их в российских компаниях.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
3412017
Обсудить 3
ЯсноПонятноПодкаст
Рекомендуем
Кадр из фильма Матрица
В Сети появились фотографии Нео и Тринити из новой "Матрицы"
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате президента
Символика ЕС в Брюсселе
Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз
Страница социальной сети Вконтакте
"ВКонтакте" обновила дизайн мобильного приложения
Логотип компании Google
Google выпустила новую версию Android
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Американский информатик Лоуренс Гордон Теслер
В США умер информатик, придумавший команды "копировать" и "вставить"
E-mail
Россиян предупредили о вредоносных рассылках на тему коронавируса
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия
Генерал прокомментировал инциденты между военными России и США в Сирии
Как вы это делаете: лучший пилот века Светлана Капанина
Как вы это делаете: лучший пилот века Светлана Капанина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
04:26ЛДПР предложила праздновать в России "День империи"
04:25У двух пассажиров Diamond Princess в Австралии подтвердили коронавирус
04:21Эксперт назвал пользу штрафов для таксопарков за превышение скорости
Лента новостейМолния