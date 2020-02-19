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Праздничными плакатами украсят московские улицы к 23 февраля
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РИА Новости

Праздничными плакатами украсят московские улицы к 23 февраля

13:37 19.02.2020 (обновлено: 09:56 20.02.2020)
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© РИА Новости / Александр ВильфТаганский район в Москве
Таганский район в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московские улицы украсят ко Дню защитника Отечества, в городе разместят около 400 праздничных плакатов, также на ряде фасадов появятся праздничная подсветка, открытки и видеоролики, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"В честь Дня защитника Отечества около 400 праздничных плакатов с поздравлениями разместят на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что на медиафасадах домов №8 и №28 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа появятся тематические открытки, а на цифровых билбордах – поздравительные видеоролики.
"Панно с 12 флагштоками и триколором украсит фасад Государственной Думы, а на 100 столичных улицах – в том числе на Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Большой Якиманке, проспекте Мира – зажжется праздничная подсветка", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что праздничную архитектурно-художественную подсветку включат и на фасадах домов-книжек на Новом Арбате, на них вечером 22 и 23 февраля будут транслировать видео с изображениями солдат, орденов и медалей.
Вид на канал Грибоедова, дом Зингера и Казанский собор с купола собора Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.
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