Праздничными плакатами украсят московские улицы к 23 февраля

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московские улицы украсят ко Дню защитника Отечества, в городе разместят около 400 праздничных плакатов, также на ряде фасадов появятся праздничная подсветка, открытки и видеоролики, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"В честь Дня защитника Отечества около 400 праздничных плакатов с поздравлениями разместят на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на медиафасадах домов №8 и №28 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа появятся тематические открытки, а на цифровых билбордах – поздравительные видеоролики.

"Панно с 12 флагштоками и триколором украсит фасад Государственной Думы, а на 100 столичных улицах – в том числе на Тверской, Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Большой Якиманке, проспекте Мира – зажжется праздничная подсветка", - добавили в пресс-службе.