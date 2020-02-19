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Трамп обсудил с Макроном НАТО и борьбу с терроризмом в Африке
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РИА Новости

Трамп обсудил с Макроном НАТО и борьбу с терроризмом в Африке

23:49 19.02.2020
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© AFP 2020 / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 10 ноября 2018
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 10 ноября 2018
© AFP 2020 / Ludovic Marin
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном НАТО и борьбу с терроризмом в Африке, сообщил в среду представитель Белого дома Джадд Дир.
По его словам, разговор состоялся во вторник.
"Лидеры обсудили важность НАТО, усилия Франции и США по борьбе с терроризмом в (африканском регионе) Сахель и другие двусторонние вопросы", - говорится в заявлении Дира без подробностей.
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Эммануэль МакронДональд ТрампАфрикаСШАВ мире
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