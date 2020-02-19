Трамп обсудил с Макроном НАТО и борьбу с терроризмом в Африке

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном НАТО и борьбу с терроризмом в Африке, сообщил в среду представитель Белого дома Джадд Дир.
По его словам, разговор состоялся во вторник.
"Лидеры обсудили важность НАТО, усилия Франции и США по борьбе с терроризмом в (африканском регионе) Сахель и другие двусторонние вопросы", - говорится в заявлении Дира без подробностей.
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