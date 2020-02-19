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Белый дом опроверг информацию, что Трамп предлагал Ассанжу помилование
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РИА Новости

Белый дом опроверг информацию, что Трамп предлагал Ассанжу помилование

23:28 19.02.2020
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© AP Photo / Matt DunhamСторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
Сторонник Джулиана Ассанжа с его портретом у здания суда в Лондоне. 1 мая 2019
© AP Photo / Matt Dunham
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Белый дом в среду категорически опроверг информацию, ранее опубликованную газетой Guardian, что президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в обмен на его заявление о непричастности РФ к взлому серверов Национального комитета Демократической партии США в 2016 году.
В публикации Guardian утверждалось, что это предложение Трампа Ассанжу было озвучено на тот момент членом палаты представителей США республиканцем Даной Рорабахером.
"Президент едва знает Дану Рорабахера, разве что (он знает), что он бывший конгрессмен. Он никогда не говорил с ним на эту тему, равно как и на любую другую тему. Это полнейшая фальсификация и ложь. Вероятно, это еще одна фальсификация и абсолютная ложь в череде подобных (историй), исходящих от Демократической партии", - сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм (ее слова приводит пресс-служба Белого дома).
В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба соперника Трампа по президентским выборам Хиллари Клинтон Джона Подесты. Затем власти США заявили о якобы причастности правительства России к хакерским атакам. В 2018 году демократы подали в суд на правительство РФ, главное управление российского Генштаба (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и выборный штаб Трампа. Суд иск отклонил.
Кадры суда, где завершились технические слушания по экстрадиции Ассанжа
Вчера, 20:20
В Лондоне завершились технические слушания по экстрадиции Ассанжа
Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду завершил технические слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, слушания по существу начнутся в понедельник, 24 февраля, Ассанж участвовал в заседании по видеосвязи из британской тюрьмы Белмарш, где он содержится. В ходе заседания подсудимый, который произнес свое полное имя в начале слушания, внимательно изучал материалы по делу.
Ранее адвокаты и друзья Ассанжа заявляли, что вскоре намерены представить ряд фактов, связанных с преследованием австралийца американскими властями в течение последних десяти лет.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Минюст США по итогам двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера весной 2019 года пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп и его штаб не состояли в сговоре с Россией во время выборов 2016 года и что Трамп не препятствовал правосудию. При этом Мюллер утверждал, что Россия вмешивалась в эти выборы. Москва все обвинения отрицает.
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа
Вчера, 02:18
Отец Ассанжа предрек ему смерть в тюрьме в случае экстрадиции в США
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Дональд ТрампАдминистрация президента СШАWikiLeaksДжулиан АссанжСШАВ мире
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