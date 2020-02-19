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В Иране нет информации о новых случаях заболевания коронавирусом
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РИА Новости

В Иране нет информации о новых случаях заболевания коронавирусом

23:21 19.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 19 фев – РИА Новости. Министерство здравоохранения не получало информацию о случаях заболевания коронавирусом в других частях Ирана, кроме провинции Кум, сообщил замглавы ведомства Касем Джан Бабаи.
Власти Ирана 19 февраля сообщили о заражении двух человек в среду, в этот же день сообщили о гибели двух человек - оба иранцы, жители Кума.
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"Двое заболевших – жители города Кум. Нам не докладывали о заболевании в других провинциях страны", - приводятся его слова на сайте ведомства. Он указал, что поводов для беспокойства нет, тем не менее, посоветовал избегать людных мест и использовать маски.
В свою очередь, ректор Университета медицинских наук Кума Мохаммад Реза Гадир сообщил агентству IRNA о выделении двух больниц для помещения в карантин тех людей, у которых есть подозрение на коронавирус.
Он также рассказал, что ситуация с вирусом в Куме находится под контролем, посоветовав не беспокоиться относительно его распространения.
Государственная телерадиокомпания IRIB указала, что в Куме было принято решение отменить занятия в четверг в школах и университетах для изучения ситуации в свете ситуации с коронавирусом.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались более двух тысяч человек, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019.
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