В Египте не подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Африке

Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

© AP Photo / Francois Mori Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента

КАИР, 19 фев - РИА Новости. Первый в Первый в Египте и вообще в Африке случай заражения коронавирусом , о котором было объявлено на минувшей неделе, не подтвердился, заявил в среду представитель египетского минздрава Халед Мугахед.

По его словам, которые приводит портал издания "аль-Ахрам" , "результаты анализов иностранного гражданина, у которого был обнаружен коронавирус, оказались отрицательными".

Он добавил, что повторные "анализы у поступившего в больницу иностранца брались шесть раз на протяжении трех суток".

Минздрав Египта 14 февраля в совместном заявлении с Всемирной организацией здравоохранения сообщил о первом случае заражения коронавирусом в стране. Министр здравоохранения Египта Хала Заед сказала, что носителем инфекции оказался иностранец, хотя симптомов болезни у него не проявляется.

Заед также сообщила, что носитель инфекции был помещен под карантин на срок около двух недель и будет находиться под постоянным присмотром врачей. Под карантин поместили и всех контактировавших с носителем инфекции, хотя они не проявляли симптомов болезни, таких как кашель и повышение температуры.

Газета el-Watan со ссылкой на осведомленные источники в минздраве Египта сообщила, что зараженный - гражданин Китая в возрасте ближе к 40 годам, его состояние стабильное.