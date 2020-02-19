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В ФРС неоднозначно оценили эффективность низких процентных ставок
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РИА Новости

В ФРС неоднозначно оценили эффективность низких процентных ставок

23:20 19.02.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
Герб Федеральной резервной системы США
© AP Photo / Carolyn Kaster
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США разошлись во мнении относительно эффективности слабой монетарной политики, следует из протокола январского заседания, опубликованного в среду.
"Ряд представителей сочли, что при некоторых обстоятельствах низкие процентные ставки могут способствовать поддержанию финансовой стабильности... Однако, некоторые отметили, что поддержание низких процентных ставок может способствовать возникновению уязвимости финансовой системы...", - говорится в протоколе ФРС.
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Кроме того, многие участники отметили отсутствие определенности во взаимосвязи монетарной политики и уязвимости финансовой системы, вследствие чего регулятор счел необходимым опираться на показатели инфляции и занятости населения в вопросе выбора дальнейшего направления монетарной политики.
При этом в прошедшем году ФРС отметила стабильность развития экономики США. "Участники согласились с тем, что рынок труда на протяжении года оставался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами. Число рабочих мест в последнее время стабильно увеличивалось, а уровень безработицы оставался низким", - говорится в релизе регулятора.
Регулятор вновь подтвердил сохранение неопределенности относительно перспектив развития экономики, добавив к факторам риска распространение коронавируса.
По итогам заседания, прошедшего 28-29 января, представители ФРС единогласно приняли решение о сохранении процентной ставки на уровне в 1,5-1,75% годовых. Следующее заседание запланировано на 17-18 марта.
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