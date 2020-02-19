В ФРС неоднозначно оценили эффективность низких процентных ставок

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Члены комитета по открытым рынкам Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США разошлись во мнении относительно эффективности слабой монетарной политики, следует из протокола январского заседания, опубликованного в среду.

"Ряд представителей сочли, что при некоторых обстоятельствах низкие процентные ставки могут способствовать поддержанию финансовой стабильности... Однако, некоторые отметили, что поддержание низких процентных ставок может способствовать возникновению уязвимости финансовой системы...", - говорится в протоколе ФРС.

Кроме того, многие участники отметили отсутствие определенности во взаимосвязи монетарной политики и уязвимости финансовой системы, вследствие чего регулятор счел необходимым опираться на показатели инфляции и занятости населения в вопросе выбора дальнейшего направления монетарной политики.

При этом в прошедшем году ФРС отметила стабильность развития экономики США. "Участники согласились с тем, что рынок труда на протяжении года оставался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами. Число рабочих мест в последнее время стабильно увеличивалось, а уровень безработицы оставался низким", - говорится в релизе регулятора.

Регулятор вновь подтвердил сохранение неопределенности относительно перспектив развития экономики, добавив к факторам риска распространение коронавируса