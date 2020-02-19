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ОАЭ помогли эвакуировать йеменских студентов из Уханя
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РИА Новости

ОАЭ помогли эвакуировать йеменских студентов из Уханя

23:11 19.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
ДОХА, 19 фев - РИА Новости. ОАЭ вывезли из китайского города Ухань, который стал очагом распространения нового типа коронавируса, более 150 йеменских студентов, они пройдут обследование в Эмиратах перед возвращением на родину, сообщил в среду глава МИД Йемена Мухаммед Абдалла аль-Хадрами.
Ранее йеменские студенты рассказали телеканалу "Аль-Джазира", что 170 учащихся из Йемена остались одни в студенческом общежитии в Ухане после отъезда всех иностранных студентов из-за вспышки коронавируса и вынуждены проводить все время в своих комнатах. Они обвиняли власти страны в отсутствии реакции на их ситуацию.
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"Благодарим дружественные Объединенные Арабские Эмираты за сотрудничество и помощь в эвакуации йеменских студентов из китайского города Ухань, где распространяется коронавирус, и в подготовке к их прибытию в Эмираты для временного размещения в карантине перед возвращением на родину", - написал аль-Хадрами в Twitter.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три - с летальным исходом.
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