ОАЭ помогли эвакуировать йеменских студентов из Уханя

"Благодарим дружественные Объединенные Арабские Эмираты за сотрудничество и помощь в эвакуации йеменских студентов из китайского города Ухань, где распространяется коронавирус, и в подготовке к их прибытию в Эмираты для временного размещения в карантине перед возвращением на родину", - написал аль-Хадрами в Twitter.