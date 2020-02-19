Запашному сделали операцию на позвоночнике

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил о том, что чувствует себя хорошо после операции на позвоночнике.
Ранее Запашный написал в своем Instagram, что ему предстоит операция на позвоночнике из-за грыж. Он не впервые обращается за медицинской помощью из-за этой проблемы.
Итак, в этот раз мной занимался один из лучших нейрохирургов страны профессор Шольц. Два часа общего наркоза и две грыжи на двух этажах позвоночника! Доктор сказал, что опять смогу поднимать льва на плечах. Завтра (ровно через день после операции) мне разрешат встать и возможно вытащат трубку из спины! Чувствую себя хорошо - не люблю долго лежать.
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