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Запашному сделали операцию на позвоночнике
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РИА Новости

Запашному сделали операцию на позвоночнике

23:05 19.02.2020 (обновлено: 05:10 20.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЭдгард Запашный
Эдгард Запашный
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный сообщил о том, что чувствует себя хорошо после операции на позвоночнике.
Ранее Запашный написал в своем Instagram, что ему предстоит операция на позвоночнике из-за грыж. Он не впервые обращается за медицинской помощью из-за этой проблемы.

Итак, в этот раз мной занимался один из лучших нейрохирургов страны профессор Шольц. Два часа общего наркоза и две грыжи на двух этажах позвоночника! Доктор сказал, что опять смогу поднимать льва на плечах. Завтра (ровно через день после операции) мне разрешат встать и возможно вытащат трубку из спины! Чувствую себя хорошо - не люблю долго лежать.

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный
директор Большого Московского цирка
Шоу Раз, два, …, четыре, пять в Большом московском цирке на проспекте Вернадского
18 февраля, 08:00Культура
Страшно интересное шоу братьев Запашных
1731003
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Большой Московский Государственный циркЭдгард ЗапашныйРоссияОбщество
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