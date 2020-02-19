Запашному сделали операцию на позвоночнике

Итак, в этот раз мной занимался один из лучших нейрохирургов страны профессор Шольц. Два часа общего наркоза и две грыжи на двух этажах позвоночника! Доктор сказал, что опять смогу поднимать льва на плечах. Завтра (ровно через день после операции) мне разрешат встать и возможно вытащат трубку из спины! Чувствую себя хорошо - не люблю долго лежать.