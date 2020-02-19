Российские вузы будут обучать студентов из Китая дистанционно

"Руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по истечении каникулярного времени... организовать для обучающихся, находящихся на территории Китайской Народной Республики, освоение образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.