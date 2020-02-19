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Российские вузы будут обучать студентов из Китая дистанционно
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РИА Новости

Российские вузы будут обучать студентов из Китая дистанционно

23:03 19.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий ШишкинСтуденты на конкурсе в Институте Конфуция
Студенты на конкурсе в Институте Конфуция
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Минобрнауки поручило вузам организовать дистанционное обучение для студентов из Китая после окончания продленных до 2 марта каникул, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости приказа ведомства.
Ранее Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Россию принял решение ввести с 20 февраля временный запрет на въезд в страну гражданам Китая, прибывающим для работы, учебы, туризма и с частными целями. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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"Руководителям находящихся в ведении министерства науки и высшего образования РФ организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по истечении каникулярного времени... организовать для обучающихся, находящихся на территории Китайской Народной Республики, освоение образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)КоронавирусыВОЗКитайРоссияУханьОбщество
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