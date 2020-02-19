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В Иране анонсировали визиты глав МИД Австрии и Нидерландов в Тегеран
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РИА Новости

В Иране анонсировали визиты глав МИД Австрии и Нидерландов в Тегеран

22:43 19.02.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 19 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Австрии и Нидерландов Александер Шалленберг и Стеф Блок совершат в ближайшее время визиты в Тегеран, сообщил официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.
"В переговорах с двумя европейскими министрами… иранская сторона намерена критически высказаться относительно бездействия Европы в выполнении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий и пассивности в отношении навязывания США экстерриториальных правил", - сообщил Мусави.
Согласно заявлению в Telegram-канале иранского МИД, на встречах с дипломатами будет подниматься и вопрос о безопасности в Персидском заливе и Ормузском проливе.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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Александер ШалленбергАббас МусавиСтеф БлокМИД ИранаАвстрияНидерландыТегеран (город)В мире
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