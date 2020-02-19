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Трамп хотел помиловать Ассанжа в обмен на оправдание России, пишут СМИ
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РИА Новости

Трамп хотел помиловать Ассанжа в обмен на оправдание России, пишут СМИ

22:39 19.02.2020 (обновлено: 22:40 19.02.2020)
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в 2017 году предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в обмен на заверения с его стороны, что Россия не причастна к утечке электронных писем Демократической партии, сообщает газета Guardian со ссылкой на суд.
В течение 2016 года сайт WikiLeaks публиковал детали переписки членов национального комитета Демократической партии, а также письма председателя штаба соперника Трампа по президентским выборам Хиллари Клинтон Джона Подесты. Затем власти США заявили о якобы причастности правительства России к хакерским атакам. В 2018 году демократы подали в суд на правительство РФ, главное управление российского Генштаба (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и выборный штаб Трампа. Суд иск отклонил.
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"Рорабахер (бывший сенатор-республиканец Дана Рорабахер - ред.) посещал Ассанжа и говорил, по указанию президента, что он предлагает помилование или другой выход, если Ассанж скажет, что Россия не имела ничего общего с утечками из национального комитета Демократической партии", - приводит газета заявление адвоката.
Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду завершил технические слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, слушания по существу начнутся в понедельник, 24 февраля, Ассанж участвовал в заседании по видеосвязи из британской тюрьмы Белмарш, где он содержится. В ходе заседания подсудимый, который произнес свое полное имя в начале слушания, внимательно изучал материалы по делу.
Ранее адвокаты и друзья Ассанжа заявляли, что вскоре намерены представить ряд фактов, связанных с преследованием австралийца американскими властями в течение последних десяти лет.
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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Минюст США по итогам двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера весной 2019 года пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп и его штаб не состояли в сговоре с Россией во время выборов 2016 года и что Трамп не препятствовал правосудию. При этом Мюллер утверждал, что Россия вмешивалась в эти выборы. Москва все обвинения отрицает.
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне
11 июня 2019, 13:40Сказано в эфире
"Цель – одна". Политолог о запросе США Британии об экстрадиции АссанжаСША направили в Британию официальный запрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. О том, как может развиваться ситуация, рассказал в эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов.
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Роберт МюллерWikiLeaksЭквадорДональд ТрампДжулиан АссанжСШАВ мире
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