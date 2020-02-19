Историк Соколов завил, что в СИЗО его содержат "строго по закону"

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Историка Историка Олега Соколова , обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко , устраивают условия содержания в СИЗО. Об этом он сообщил в среду посетившим его членам ОНК.

"На мой вопрос о его условиях содержания Олег Валерьевич отметил, что "все строго по закону": условия содержания, отношение, питание и медобеспечение удовлетворительные, библиотека работает хорошо, он имеет доступ к периодическим изданиям", - передает слова заключенного ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников

Кроме того, Соколову уже удалось дописать свой роман, несмотря на то, что его анонс заключенный планировал выпустить к концу следствия.

Мельников также рассказал об основных темах произведения историка.

"В первую очередь его произведение о любви. Он уверен, что книга будет пользоваться популярностью", - заметил член ОНК.

Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из воды реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.