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Историк Соколов завил, что в СИЗО его содержат "строго по закону"
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РИА Новости

Историк Соколов завил, что в СИЗО его содержат "строго по закону"

22:34 19.02.2020 (обновлено: 22:36 19.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, устраивают условия содержания в СИЗО. Об этом он сообщил в среду посетившим его членам ОНК.
"На мой вопрос о его условиях содержания Олег Валерьевич отметил, что "все строго по закону": условия содержания, отношение, питание и медобеспечение удовлетворительные, библиотека работает хорошо, он имеет доступ к периодическим изданиям", - передает слова заключенного ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
Кроме того, Соколову уже удалось дописать свой роман, несмотря на то, что его анонс заключенный планировал выпустить к концу следствия.
Мельников также рассказал об основных темах произведения историка.
"В первую очередь его произведение о любви. Он уверен, что книга будет пользоваться популярностью", - заметил член ОНК.
Громкое преступление произошло 7 ноября: по данным следствия, Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из воды реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но соскользнул в воду.
Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и проживали вместе в квартире историка на набережной Мойки, там следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
29 января, 12:53
Защита историка Соколова хочет провести фармакологическую экспертизу
1310010
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Алексей Мельников (адвокат)Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Убийство девушки доцентом СПбГУОбщество
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