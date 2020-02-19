Евросоюз вступился за повторно задержанного в Турции правозащитника

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Евросоюз считает, что новые обвинения, выдвинутые Турцией против известного активиста и правозащитника Османа Кавалы, "не имеют убедительных оснований" и "подрывают доверие к турецкой судебной системе", говорится в распространенном в среду заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Прокуратура Стамбула 18 февраля выдала новый ордер на задержание известного правозащитника и активиста Османа Кавалы, ранее в тот же день оправданного судом по обвинению в причастности к попытке свержения правительства. По данным СМИ, Кавале предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.

"Отсутствие убедительных оснований для повторного ареста Османа Кавалы и продолжение его содержания под стражей в ожидании различных обвинений еще больше подрывает доверие к судебной системе Турции", - отметили в ЕС.

В Евросоюзе также напомнили, что Турция является страной-кандидатом на присоединение к ЕС, "поэтому ожидается, что она будет применять самые высокие демократические стандарты, включая право на справедливое судебное разбирательство и строгое соблюдение презумпции невиновности", - указывается в заявлении.

Ранее обвинение требовало пожизненного заключения для 16 ключевых обвиняемых по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году. Выступления против вырубки деревьев в парке и строительства переросли в продолжительные протестные акции по всей стране. Протестующих поддержали половина провинций Турции и турки, проживающие в странах Европы. Протесты переросли в волну выступлений против политики правительства.

Обвинения были предъявлены общественным деятелям, журналистам, предпринимателям, в частности Кавале, который контактировал в ходе протестов с посольством США в Анкаре.

В декабре 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал немедленного освобождения Кавалы, заявив об отсутствии доказательств того, что он совершил вменяемое ему преступление, и обвинив власти Турции в нарушении прав человека.