Во ФСИН рассказали о состоянии и лечении фигуранта дела "Сети"*

САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Медики следственного изолятора в Медики следственного изолятора в Пензе оказывают необходимую помощь заболевшему туберкулезом Василию Куксову, который осужден по делу признанной террористической и запрещенной в РФ организации "Сеть"*, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе областного управления ФСИН

Ранее газета "Московский комсомолец" сообщила, что Куксов в ближайшее время должен быть госпитализирован в больницу с туберкулезом в открытой форме, обычная терапия ему не помогла и ему назначили курс химиотерапии.

"Информация о тяжелом состоянии здоровья Василия Куксова, находящегося сейчас в медицинской части СИЗО-1, не соответствует действительности. Осужденный Куксов проходит курс лечения в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи при данном заболевании и находится под постоянным наблюдением медицинских работников", - сказали в пресс-службе.

"Состояние его здоровья в настоящий момент удовлетворительное, в лечении отмечается положительная динамика. В учреждении работает квалифицированный медицинский персонал, необходимые для лечения медикаменты имеются в полном объеме", - добавили в ведомстве.

Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых подсудимых к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет в колониях общего и строгого режима. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям УК РФ "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита заявила, что обжалует решение.

По словам источника РИА Новости, близкого к процессу, суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в лесных массивах Пензенской области. ФСБ пресекла деятельность фигурантов дела "Сети"* осенью 2017 года, уточнил он.

Ранее ФСБ признало "Сеть"* террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых в участии в террористической организации – Игоря Шишкина и Виктора Филинкова, которые входили в петербургскую ячейку "Сети"* и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации, местах их собраний и тренировок по боевой подготовке. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в январе 2019 года приговорил Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле фиксируют реакцию на дело "Сети"*, но призывают дождаться решения по апелляции.