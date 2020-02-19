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Китай получил из Молдавии две тысячи масок для борьбы с коронавирусом
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РИА Новости

Китай получил из Молдавии две тысячи масок для борьбы с коронавирусом

22:17 19.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 19 фев - РИА Новости. Посол Китая в Кишиневе Чжан Инхун сообщил в среду, что представители Молдавии отправили в качестве помощи КНР, где распространяется коронавирус, 2 тысячи одноразовых медицинских масок.
"Молдавские друзья решили оказать помощь нашим китайским друзьям, они на месте купили одноразовые маски и отправили их в Китай, подарили их нашему народу, за что мы вас очень благодарим. Мы узнали, что в Молдавии не производятся маски, но все равно молдаване смогли их купить, потому что они очень нужны Китаю", - заявил дипломат на брифинге.
Посол уточнил, что в Китай было отправлено 2 тысячи одноразовых масок. Он подчеркнул, что в китайских провинциях за пределами региона Хубэй пятнадцатый день подряд фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом, и отметил, что риск заражения коронавирусом в Молдавии — низкий.
Дипломат добавил, что на момент вспышки коронавируса в Китае находились 300 граждан Молдавии, но большинство из них уже покинули страну.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах выявлено около 800 случаев заражения COVID-2019.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоКитайМолдавияВ мире
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