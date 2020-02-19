Китай получил из Молдавии две тысячи масок для борьбы с коронавирусом

"Молдавские друзья решили оказать помощь нашим китайским друзьям, они на месте купили одноразовые маски и отправили их в Китай, подарили их нашему народу, за что мы вас очень благодарим. Мы узнали, что в Молдавии не производятся маски, но все равно молдаване смогли их купить, потому что они очень нужны Китаю", - заявил дипломат на брифинге.