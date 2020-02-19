СМИ назвали возможную причину смерти экс-главы омского минздрава

ОМСК, 19 фев – РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Бывший министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев умер от сердечно-сосудистой тромбофилии, а ДТП на снегоходе могло стать следствием смерти, сообщили в среду СМИ Омской области со ссылкой на собственный источник.

Тело 56-летнего бывшего министра здравоохранения Омской области Юрия Ерофеева нашли во вторник в 14.30 (мск) в двух километрах от села Соляное Черлакского района, сообщили РИА Новости в СУ СК по Омской области. По сообщениям СМИ, тело бывшего чиновника нашли под снегоходом.

"ДТП стало не причиной, а следствием смерти. Умер же Ерофеев от сердечно-сосудистой тромбофилии", - сообщил в среду портал NGS55.RU со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, бывший министр Ерофеев уехал из дома в 8.00 (мск) 17 февраля, и вечером того же дня его близкие забили тревогу. Жена Ерофеева 18 февраля пошла в полицию, а в тот же день экс-чиновника нашли мёртвым.

В региональном минздраве РИА Новости пояснили, что не располагают данными о состоянии здоровья и причинах смерти бывшего руководителя. Источник сообщил РИА Новости, что после ухода с поста главврача Большеуковской центральной районной больницы в 2017 году Ерофеев занимался разведением животных.

"Жизнь Юрия Владимировича (Ерофеева - ред.) оборвалась внезапно и трагически на 56-м году жизни. Люди, знавшие его, запомнят его как жизнерадостного, открытого человека, профессионала с большой буквы, заботливого мужа и отца", - сообщается в некрологе на сайте министерства здравоохранения Омской области. Прощание с бывшим главой областного минздрава состоится в четверг, 20 февраля с 08.00 до 9.30 (мск) в Омске в Доме ветеранов на улице Партизанская, 12.