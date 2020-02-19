Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо , Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: Аджами – Эль-Хутта – Мешерфа – Тлейла – Абу-Эль-Кафт – Козджали-Кебир – Зуб-Албани – Неведжи-Кебира – Мешерфа-Сегира – Расм-Эль-Мешерфа – Керсан – Харфан – Мост Через Реку Ефрат – Харфан – Керсан – Расм-Эль-Мешерфа – Мешерфа-Сегира – Восточная окраина Мембидж – Швайхет – Хазнави – Делиафар – Халед-Эль-Хиджан – Маисра – Аджами; Аджами – Козджали-Кебир – Абу-Эль-Кафт – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – Южная Окраина Мембидж – Умм-Эс-Сафа – Зуб-Албин – Аджами – провинции Алеппо", - заявил Журавлев.

Патрулирование в Хасеке было проведено по маршруту: Камишлия – Телль-Зиван – Хельва – Кабур-Эль-Бид – Умм-Кхейф-Фаукани – Мушеллаша – Гаррая – Телль-Абу-Фаръа – Базуна – Телль-Мохамед-Дибад – Баяза – Кабур-Эль – Телль-Зиван – Камишлия.

Также в провинции Ракка патруль проходил по маршруту: Кораби – Кобани – Хараб-Нас – Итвиран – Фаукани – Бафдик – Джинд – Шейх-Тали – Каллет-Сегир – Карталь – Раккас-Фаукани – Гёктепе-Кубра – Челебия – Дарфлит – Миль – Ханик-Фаукани – Гир-Баллек – Кабаджик – Сегир – Ширан – Кобани – Кораби; Айн-Иса – Насерия – Макавуш – Хирбет-Хадла – Хирбет – Закия – Айн-Иса.

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"Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - подчеркнул контр-адмирал.