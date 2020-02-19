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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-19T22:03+0300
https://ria.ru/20200219/1564986598.html
Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563841882_0:59:1686:1007_1036x0_80_0_0_3062445ee41b343cb7e178cc2811665c.jpg
РИА Новости

Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях

22:02 19.02.2020 (обновлено: 22:03 19.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе города Айн-Иса
Патруль российской военной полиции в районе города Айн-Иса
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: Аджами – Эль-Хутта – Мешерфа – Тлейла – Абу-Эль-Кафт – Козджали-Кебир – Зуб-Албани – Неведжи-Кебира – Мешерфа-Сегира – Расм-Эль-Мешерфа – Керсан – Харфан – Мост Через Реку Ефрат – Харфан – Керсан – Расм-Эль-Мешерфа – Мешерфа-Сегира – Восточная окраина Мембидж – Швайхет – Хазнави – Делиафар – Халед-Эль-Хиджан – Маисра – Аджами; Аджами – Козджали-Кебир – Абу-Эль-Кафт – Хамир-Лабда – Кабер-Кебир – Южная Окраина Мембидж – Умм-Эс-Сафа – Зуб-Албин – Аджами – провинции Алеппо", - заявил Журавлев.
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Патрулирование в Хасеке было проведено по маршруту: Камишлия – Телль-Зиван – Хельва – Кабур-Эль-Бид – Умм-Кхейф-Фаукани – Мушеллаша – Гаррая – Телль-Абу-Фаръа – Базуна – Телль-Мохамед-Дибад – Баяза – Кабур-Эль – Телль-Зиван – Камишлия.
Также в провинции Ракка патруль проходил по маршруту: Кораби – Кобани – Хараб-Нас – Итвиран – Фаукани – Бафдик – Джинд – Шейх-Тали – Каллет-Сегир – Карталь – Раккас-Фаукани – Гёктепе-Кубра – Челебия – Дарфлит – Миль – Ханик-Фаукани – Гир-Баллек – Кабаджик – Сегир – Ширан – Кобани – Кораби; Айн-Иса – Насерия – Макавуш – Хирбет-Хадла – Хирбет – Закия – Айн-Иса.
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"Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - подчеркнул контр-адмирал.
Также силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия.
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