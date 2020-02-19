Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий

"Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться", — сказал Рязанский.

Он добавил, что знаменитости делают подобные высказывания ради завоевания симпатий, и подчеркнул, что не одобряет их.

Сенатор предположил, что, дожив до пенсионного возраста, многие звезды удивляются размеру выплат, сравнивая их со своими гонорарами.

"Для них пенсия в 20-30 тысяч — совсем не та, на которую они рассчитывали", — подчеркнул Рязанский.

Парламентарий добавил, что его пенсия составляет немногим более 19 тысяч рублей.