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Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий
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РИА Новости

Сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на размер пенсий

21:53 19.02.2020 (обновлено: 23:58 19.02.2020)
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский призвал деятелей культуры и шоу-бизнеса не жаловаться на маленькие пенсии. Об этом он заявил в интервью "Газете.ру".
"Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться", — сказал Рязанский.
Он добавил, что знаменитости делают подобные высказывания ради завоевания симпатий, и подчеркнул, что не одобряет их.
Сенатор предположил, что, дожив до пенсионного возраста, многие звезды удивляются размеру выплат, сравнивая их со своими гонорарами.

"Для них пенсия в 20-30 тысяч — совсем не та, на которую они рассчитывали", — подчеркнул Рязанский.

Парламентарий добавил, что его пенсия составляет немногим более 19 тысяч рублей.
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Ранее о своих пенсиях рассказали несколько известных представителей шоу-бизнеса. Певец Лев Лещенко назвал сумму в 30 тысяч рублей со всеми надбавками, юморист Евгений Петросян заявил, что получает "20 с лишним" тысяч, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович — 23 тысячи, журналистка Регина Дубовицкая — 16 тысяч, а певец Юрий Лоза — 12 тысяч рублей.
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Валерий РязанскийСоюз пенсионеров РоссииРоссияОбщество
Популярные комментарии
"Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться", — сказал Рязанский." Сенатор, похоже, хоть и "председатель Союза пенсионеров России", "засланный к нам пенсионерам казачок" - на "бедных тружеников никто никогда внимание не обратит. а вот когда знаменитости стали высказываться. вот тут похоже властей задело, стыдно может стало?
19 февраля, 22:09
Александр Невский
50100116
Им не стыдно. Было бы стыдно- они не получали бы такие зарплаты. Лес горит- не жалко, вывозят лес- ну и пусть, на недрах наживается невесть кто- ничего сделать не можем. Пенсионный возраст за какой срок повысили? А лес как вывозили, так и вывозят.
19 февраля, 22:23
660.tatyana.russia
1200006
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