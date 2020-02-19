Новый коронавирус может стать хронической болезнью, считает эксперт

Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй

ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Новый тип Новый тип коронавируса COVID-2019 , распространившийся в Китае , со временем может приобрести хроническую форму болезни и существовать как эпидемиологический грипп, считает вице-президент Китайской академии инженерных наук, эксперт в области тяжелых респираторных заболеваний Ван Чэнь.

"Из-за того, что заразность и характер SARS были очень сильные, у этого вируса такая особенность (неожиданно появляться и неожиданно исчезать - ред.). Вирус с такой высокой заразностью и такой сильной патогенностью не легко может существовать и продолжать передаваться между людьми. Если вирус убивает организм, в котором он живет, его самого не становится. А если говорить о таком вирусе, как новый тип коронавируса, он может приобрести хроническую форму и существовать как эпидемиологический грипп на протяжении длительного времени", - сказал Ван Чэнь в эфире Центрального телевидения Китая

Он подчеркнул, что такая вероятность абсолютна реальна и все должны быть готовы к этой болезни.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три - с летальным исходом.