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Новый коронавирус может стать хронической болезнью, считает эксперт
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РИА Новости

Новый коронавирус может стать хронической болезнью, считает эксперт

21:45 19.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Новый тип коронавируса COVID-2019, распространившийся в Китае, со временем может приобрести хроническую форму болезни и существовать как эпидемиологический грипп, считает вице-президент Китайской академии инженерных наук, эксперт в области тяжелых респираторных заболеваний Ван Чэнь.
"Из-за того, что заразность и характер SARS были очень сильные, у этого вируса такая особенность (неожиданно появляться и неожиданно исчезать - ред.). Вирус с такой высокой заразностью и такой сильной патогенностью не легко может существовать и продолжать передаваться между людьми. Если вирус убивает организм, в котором он живет, его самого не становится. А если говорить о таком вирусе, как новый тип коронавируса, он может приобрести хроническую форму и существовать как эпидемиологический грипп на протяжении длительного времени", - сказал Ван Чэнь в эфире Центрального телевидения Китая.
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Он подчеркнул, что такая вероятность абсолютна реальна и все должны быть готовы к этой болезни.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три - с летальным исходом.
Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, контактным способом - через прикосновение грязными руками к глазам, а также через аэрозоль в закрытом пространстве в условиях высокой концентрации аэрозоля. Основными симптомами заболевания являются сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.
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