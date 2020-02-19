Проправительственная армия Йемена сбила беспилотник хуситов

В минувшую пятницу хуситы заявили, что уничтожили с помощью ракеты класса "земля-воздух" истребитель арабской коалиции над граничащей с Саудовской Аравией провинцией Джауф. Коалиция признала потерю самолета. В результате нанесенных ею авиаударов по месту крушения самолета, по информации хуситов, погибли 35 человек, большинство из которых дети.

В последнее время хуситы, которые в начале войны в Йемене пять лет назад не обладали беспилотниками, стали больше использовать дроны с разведывательными целями и для подрыва объектов противника.

В прошлом году йеменские мятежники взяли на себя ответственность за подрыв с помощью беспилотников объектов на месторождениях на востоке Саудовской Аравии, что привело к сокращению экспорта нефти из королевства более чем на 50%. Однако арабская коалиция во главе с Эр-Риядом заявляла, что удары по нефтяным объектам были нанесены крылатыми ракетами и не со стороны Йемена. В то же время коалиция обвинила хуситов в нескольких нападениях на саудовские и эмиратские танкеры в Оманском заливе.