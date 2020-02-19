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Проправительственная армия Йемена сбила беспилотник хуситов
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РИА Новости

Проправительственная армия Йемена сбила беспилотник хуситов

21:45 19.02.2020
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© AP Photo / Abdulnasser AlseddikСитуация в Йемене
Ситуация в Йемене
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
ДОХА, 19 фев - РИА Новости. Военные проправительственной армии Йемена сбили в среду беспилотник, запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) над провинцией Эль-Джауф на северо-востоке страны, где на прошлой неделе сами мятежники сбили истребитель арабской коалиции, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на информационный центр вооруженных сил правительства Йемена.
В минувшую пятницу хуситы заявили, что уничтожили с помощью ракеты класса "земля-воздух" истребитель арабской коалиции над граничащей с Саудовской Аравией провинцией Джауф. Коалиция признала потерю самолета. В результате нанесенных ею авиаударов по месту крушения самолета, по информации хуситов, погибли 35 человек, большинство из которых дети.
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"Силы ПВО армии сбили беспилотник хуситов на фронте на юго-западе провинции Эль-Джауфа, он совершал разведывательный полет над позициями армии", - говорится в сообщении.
В последнее время хуситы, которые в начале войны в Йемене пять лет назад не обладали беспилотниками, стали больше использовать дроны с разведывательными целями и для подрыва объектов противника.
В прошлом году йеменские мятежники взяли на себя ответственность за подрыв с помощью беспилотников объектов на месторождениях на востоке Саудовской Аравии, что привело к сокращению экспорта нефти из королевства более чем на 50%. Однако арабская коалиция во главе с Эр-Риядом заявляла, что удары по нефтяным объектам были нанесены крылатыми ракетами и не со стороны Йемена. В то же время коалиция обвинила хуситов в нескольких нападениях на саудовские и эмиратские танкеры в Оманском заливе.
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