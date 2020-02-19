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Житель Омска рассказал, как живут россияне на Diamond Princess
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РИА Новости

Житель Омска рассказал, как живут россияне на Diamond Princess

21:40 19.02.2020
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© REUTERS / KyodoКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Kyodo
ОМСК, 19 фев – РИА Новости. Житель Омска, находящийся на карантинном океанском лайнере Diamond Princess в Японии, рассказал РИА Новости о ситуации на судне: пассажиров не держат в жесткой изоляции, им разрешают гулять по палубе и кормят свежими фруктами.
В среду 19 февраля закончился двухнедельный карантин из-за коронавируса на борту Diamond Princess, на берег сошли примерно 500 человек, сообщил минздрав Японии. На судне до начала карантина две недели назад среди 3700 пассажиров и членов экипажа находились 24 российских гражданина. По данным посольства РФ, у одного мужчины ранее был выявлен коронавирус, вместе с супругой он был госпитализирован. Еще две гражданки России сошли в среду на берег и готовятся к возвращению на родину.
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Житель Омска, директор сети стоматологических клиник 67-летний Сергей Попов до сих пор находится на лайнере. Его путешествие началось 20 января.
"Изоляция условная, никакой тут ловушки нету, все люди живут нормально и чувствуют себя хорошо. Страха (заболеть коронавирусом - ред.) нет абсолютно... Питание разносят такое, что нам никогда и не снилось. С утра приносят креветки, фуа-гра, соки трех видов, мандарины, апельсины, виноград, яблоки и даже ананасы приносят, йогурты, колбасы. Уже не знаю, куда это девать, отказываюсь, а мне все приносят и приносят", - рассказал в переписке с РИА Новости Сергей Попов.
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Омич добавил, что ранее разрешалось выходить на палубу один раз, теперь можно погулять три раза. Медик отметил, что у него "много работы" - находясь на борту, он закончил книгу, ведёт блог на двух медицинских форумах и общается с коллегами-врачами через интернет.
Число инфицированных коронавирусом лиц на круизном лайнере Diamond Princess в Японии в целом достигло 621, у большинства из них нет никаких симптомов, сообщал в среду минздрав Японии.
Всего на борту Diamond Princess сейчас находится менее двух тысяч пассажиров и членов экипажа - многие уже покинули лайнер, в том числе те, у кого обнаружено заражение коронавирусом и кого эвакуировали власти их стран. На борту находились туристы из полусотни стран мира. После обнаружения вируса заболевшие выводятся с судна и помещаются в медучреджения.
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Diamond PrincessРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыВесь мирОмскЯпонияРоссияВ мире
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