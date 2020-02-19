Житель Омска рассказал, как живут россияне на Diamond Princess

ОМСК, 19 фев – РИА Новости. Житель Омска, находящийся на карантинном океанском лайнере Житель Омска, находящийся на карантинном океанском лайнере Diamond Princess Японии , рассказал РИА Новости о ситуации на судне: пассажиров не держат в жесткой изоляции, им разрешают гулять по палубе и кормят свежими фруктами.

В среду 19 февраля закончился двухнедельный карантин из-за коронавируса на борту Diamond Princess, на берег сошли примерно 500 человек, сообщил минздрав Японии. На судне до начала карантина две недели назад среди 3700 пассажиров и членов экипажа находились 24 российских гражданина. По данным посольства РФ, у одного мужчины ранее был выявлен коронавирус , вместе с супругой он был госпитализирован. Еще две гражданки России сошли в среду на берег и готовятся к возвращению на родину.

Житель Омска, директор сети стоматологических клиник 67-летний Сергей Попов до сих пор находится на лайнере. Его путешествие началось 20 января.

"Изоляция условная, никакой тут ловушки нету, все люди живут нормально и чувствуют себя хорошо. Страха (заболеть коронавирусом - ред.) нет абсолютно... Питание разносят такое, что нам никогда и не снилось. С утра приносят креветки, фуа-гра, соки трех видов, мандарины, апельсины, виноград, яблоки и даже ананасы приносят, йогурты, колбасы. Уже не знаю, куда это девать, отказываюсь, а мне все приносят и приносят", - рассказал в переписке с РИА Новости Сергей Попов.

Омич добавил, что ранее разрешалось выходить на палубу один раз, теперь можно погулять три раза. Медик отметил, что у него "много работы" - находясь на борту, он закончил книгу, ведёт блог на двух медицинских форумах и общается с коллегами-врачами через интернет.

Число инфицированных коронавирусом лиц на круизном лайнере Diamond Princess в Японии в целом достигло 621, у большинства из них нет никаких симптомов, сообщал в среду минздрав Японии.