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В Саратовской области запретили продажу аналогов снюсов детям
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РИА Новости

В Саратовской области запретили продажу аналогов снюсов детям

21:37 19.02.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийСнюс
Снюс
© РИА Новости / Константин Михальчевский
САРАТОВ, 19 фев - РИА Новости. Депутаты саратовской областной думы на заседании в среду единогласно приняли в первом и втором, окончательном, чтениях законопроект о запрете на территории региона продажи несовершеннолетним бестабачной продукции, содержащей никотин, сообщила пресс-служба парламента области.
"Согласно принятому документу, на территории региона запрещается продажа несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции… Новый областной закон устанавливает административные штрафы за продажу данной продукции несовершеннолетним: для физических лиц - от 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 6 тысяч до 10 тысяч рублей, для организаций – от 15 тысяч до 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) был запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги. В последние месяцы в российской прессе неоднократно появлялись сообщения об отравлении детей никотином.
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Саратовская областьРоссияОбщество
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