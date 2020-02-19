В Саратовской области запретили продажу аналогов снюсов детям

"Согласно принятому документу, на территории региона запрещается продажа несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции… Новый областной закон устанавливает административные штрафы за продажу данной продукции несовершеннолетним: для физических лиц - от 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 6 тысяч до 10 тысяч рублей, для организаций – от 15 тысяч до 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.