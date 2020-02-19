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Сербский пенсионер, пешком идущий в Москву, несет ракию для Путина
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РИА Новости

Сербский пенсионер, пешком идущий в Москву, несет ракию для Путина

21:29 19.02.2020 (обновлено: 21:49 19.02.2020)
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БЕЛГРАД, 19 фев – РИА Новости. Житель Сербии Милован Милутинович прошел пешком первые 200 километров по дороге в Москву к параду Победы 9 мая, где он мечтает пожать руку президенту Владимиру Путину и вручить ему флягу с ракией – сербским бренди 50-летней выдержки, передает корреспондент РИА Новости.
Милован Милутинович из города Ужице на западе Сербии в свои 72 года - обладатель черного пояса по карате (5 дан), тренер, призер национальных соревнований по бодибилдингу, а также студент факультета физической культуры в Нови-Саде, где планирует написать научный труд. До 9 мая он намерен пройти пешком 2 тысячи 640 километров из родного города до Красной площади. К рюкзаку за его плечами прикреплен сербский флаг и табличка с фотографиями президента России и Милутиновича в кимоно.
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"В прошлую субботу я вышел из Ужице, пройду еще десять и будет двести километров. Это уже вторая пара обуви, купил себе по дороге новые кроссовки, старые порвались. У меня с собой еще пять толстовок, десять пар белья, десять пар маек – всего в рюкзаке 22 килограмма плюс табличка. А в руках несу фляжку весом пять килограммов с ракией пятидесятилетней выдержки для президента Владимира Путина", - рассказал Милутинович агентству на трассе перед сербской столицей.
"Любовь творит чудеса, мне тяжело в пути, но я хочу дойти до Москвы. За деньги я бы никогда не отправился в такой путь, но иду, потому что хочу пожать руку этому человеку (президенту России – ред.)", - подчеркнул сербский спортсмен.
По его словам, его знакомый написал песню о России, текст которой он хотел бы перевести на русский и передать в Москве.
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"Выбрал дату 9 мая, потому что знаю, какие жертвы принес российский народ для Победы и сколько миллионов советских воинов погибло за мир на нашей земле", - отметил Милутинович.
Проезжающие по трассе автомобили сигналят путешественнику в знак поддержки. В свои 72 года он весит 89 килограммов при росте 184 сантиметра и выглядит моложе своих лет. Исключительный для Сербии случай - Милутинович не пьет кофе, не курит и не употребляет алкоголь.
"Величайшая тайна жизненной силы – дисциплина и самодисциплина, цель, упорство и труд. Правильные тренировки, правильное питание, правильный отдых", - объяснил он и добавил, что хочет в России посоревноваться со сверстниками-спортсменами в беге на дистанцию 100 метров с допнагрузкой.
Ранее мужчина дважды побил рекорд Гиннеса, когда пришел пешком на Олимпиаду в Лондоне 2012 года, преодолев 2,5 тысячи километров из Сербии.
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День ПобедыВладимир ПутинСербияРоссия
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