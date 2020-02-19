Московское метро вошло в топ-20 лучших компаний для женской карьеры

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Московский метрополитен занял 17-е место в рейтинге российских компаний с лучшими условиями для женской карьеры, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метро.

"Московский метрополитен занял 17-е место в российском рейтинге компаний, составленном Forbes Woman, в которых у женщин наибольшие возможности для построения успешной карьеры. При составлении рейтинга учитывались доля женщин в общей численности сотрудников предприятия, оплата труда, карьерные возможности для женщин и другие факторы", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе, коллектив московского метрополитена насчитывает порядка 60 тысяч работников, из них более 21 тысячи – женщины. При этом за последние десять лет количество работающих в метро женщин выросло на 20%: в 2011 году их было порядка 17,4 тысячи.

"В Московском метро женщины работают на всех уровнях: среди специалистов, обеспечивающих исправность инфраструктуры и среди сотрудников, отвечающих за работу с пассажирами, среди диспетчерского и инженерного персонала, среди представителей рабочих профессий и в управленческом составе Мосметро", - рассказали в пресс-службе.